CHP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Hollanda'ya gönderilen hatalı 225 oy pusulası için açıklama yaptı. Peki, nokta işaretli oy pusulaları geçersiz mi sayılır?

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Sosyal medyada "Hollanda'da hatalı basılmış oy pusulalarının bulunduğu ve bu pusulalarda kullanılan oyların geçersiz sayılacağı" iddialarına ilişkin CHP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu yazılı açıklama yaptı. Peki, Nokta işaretli (matbaa hatalı) oy pusulaları geçersiz mi sayılır?

NOKTA İŞARETLİ (MATBAA HATALI) OY PUSULALARI GEÇERSİZ Mİ SAYILIR?

Yakupoğlu, "Hatalı basılmış 225 oy pusulası kullanılmadan ayrılıp, tutanak altına alındı. Tespit edilen başka veya kullanılan oy pusulası yok. Kaldı ki olsa bile matbaa baskı hatası seçmen iradesini hem sakatlamaz hem de seçmen tarafından oy pusulasına konulan ve oy pusulasını geçersiz kılan ayırt edici işaret olarak kabul edilemez." dedi.

Yakupoğlu, "Ezcümle herhangi bir sorun tespit etmedik. Seçim süreci şimdilik olması gerektiği gibi ilerliyor. Lütfen provokasyonlardan uzak duralım ve bizim teyit etmediğimiz konulara itibar etmeyelim." İfadelerini kullandı.