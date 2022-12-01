Noel ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Noel ile yılbaşı arasında farklar nelerdir?

Noel, özellikle Hristiyan dinine inanların çoğunlukla yaşadığı ülkelerde, Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı bayram olarak biliniyor. Her yıl Aralık ayı içerisinde dünya genelinde birçok etkinlikle kutlanan Noel nedir? Noel ne zaman başlıyor ve bitiyor? Noel ne zaman kutlanır? Noel ile yılbaşı arasında farklar nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Noel Bayramı ne zaman? Doğu Kiliseleri (Apostolik Ortodoks Süryani, Ermeni, Kıpti, Habeş) ve Batı Kiliseleri ( Katolig ve tüm Ortodoks Kiliseleri) Noel Bayramı'nı farklı tarihlerde kutluyorlar. Peki, Noel Bayramı ne zaman? Noel ve yılbaşı arasındaki fark nedir? Noel ne zaman başlıyor ve bitiyor? Detaylar haberimizde...

NOEL NEDİR?

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar. Ülkemizde de yılbaşı kutlamaları özellikle çam süsleme ve hediye verme eylemleri ile kutlanmaktadır.

NOEL NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Noel, her yıl 25 Aralık'ta kutlanır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder. Noel tatili, bazı ülkelerde yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

NOEL NE ZAMAN KUTLANIR?

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder.

Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri (Süryani, Habeş, Kıpti) Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir. Bu sene Noel 25 Aralık Cumartesi gününe denk geliyor.

NOEL İLE YILBAŞI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Christmas olarak da bilinen Noel Bayramı genellikle yılbaşı ile karıştırılıyor. Ancak Noel ve yılbaşı aynı şey değil. Noel, Hz. İsa'nın doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü bir bayramdır. Yılbaşı ise belli bir dinin bayramı değil, birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen addır. Noel dini bir özellik taşırken, yılbaşı yalnızca yeni bir seneye başlangıcın kutlamasıdır.

TÜRKİYEDE NOEL KUTLANIR MI?

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de Hristiyanlar Noel bayramını kutlamaya hazırlanıyor. Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından Papa Gregorius'un 1582'de tertiplediği Gregoryen takvimine göre Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 24 Aralık'ı 25'ine bağlayan gece kutlanıyor