Yeni yılın başlamasına az bir süre kala Noel ne zaman? Sorusu gündeme geliyor ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2023 Yılının sonuna yaklaşmamız ile birlikte yılbaşı araştırmaları hız kazanıyor. Peki, Noel ne zaman? 2024 Noel hangi tarihte, ayın kaçında kutlanacak?

Noel ne zaman? Sorusu, 2023 yılının bitmesine az bir süre kala en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Tüm dünya çapında heyecanla beklenen günlerden bir tanesi de Christmas. Kış aylarının en sevilen dönemlerinden biri olan Christmas'ın ne zaman olduğu merak ediliyor. Kış ayına yaklaşırken en sevilen günlerden biri olan Christmas'ın hangi güne denk geldiği aratılıyor. Peki, Noel ne zaman? 2024 Noel hangi tarihte, ayın kaçında kutlanacak?

NOEL NE ZAMAN?

Noel, her yıl 25 Aralık'ta kutlanır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder. Noel tatili, bazı ülkelerde yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

CHRİSTMAS NE ZAMAN?

Christmas veya Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir.

YILBAŞI NEDİR, YILBAŞI NE ZAMAN KUTLANIR?

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve bir sonraki yılın başlangıcı. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır.