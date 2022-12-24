Noel, Hristiyanlık ve Batı kültürünün dünyada baskın olmasından dolayı dünya kültürünü oldukça etkilemiştir. Noel kutlamaları kış mevsimi kutlamaları arasında en ünlü kutlamalardandır. Peki, Noel (Christmas) nedir? Noel ne zaman ve neden kutlanır? Noel ve yılbaşı aynı şey mi?

Hristiyan aleminin kutsal günlerinden birisi olan Noel'in ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Noel (Christmas) nedir? Noel ne zaman ve neden kutlanır? Noel ve yılbaşı aynı şey mi? İşte detaylar haberimizde...

NOEL (CHRISTMAS) NEDİR?

Noel sözcüğünün kökeni Latince Natalis (doğum) kelimesidir. Türkçeye Fransızca Noël sözcüğünden geçmiştir.

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir.

NOEL HANGİ TARİHTE KUTLANIYOR?

Hz. İsa'nın doğumuna dair net bir tarih olmasa da Batı Hristiyan Kilisesi 4'üncü yüzyılın ortasından itibaren doğumu 25 Aralık Noel günü olarak kabul etmiştir. Günümüzde Hristiyan aleminin büyük bir çoğunluğu Miladi Takvim'e göre 25 Aralık'ta Noel'i kutlamaktadır. Doğu Hristiyan Kiliseleri de Noel günü için Jülyen Takvimi'ndeki 25 Aralık tarihini esas alır. Bu tarih Miladi Takvim'de 7 Ocak tarihine tekabül eder. 6 Ocak tarihi de Batı Hristiyan Kilisesi için Epifani bayramıdır.

Hristiyan aleminde Noel günü için bir anlaşmazlık bulunmamaktadır fakat genel olarak 25 Aralık tarihi baz alınır.

NOEL NEDEN 25 ARALIK'TA KUTLANIYOR?

Noel'in neden 25 Aralık günü kutlandığına dair bir bulgu olmasa da bazı sebepler 25 Aralık tarihini seçmeye yöneltmiş olabilir. Romalılar 25 Aralık tarihini yılın en uzun gecesi ve en kısa gündüzünün yaşandığı gün dönümü olarak kabul ederdi. Bu tarihten itibaren gündüz süresi uzuyor ve Güneş daha çok görünüyordu. Eski bir ahit dizesinde Hz. İsa, Güneş olarak betimlenmiştir ve 25 Aralık günü, 25 Mart'ta kutlanan Beşaret'ten 9 ay sonrasına da işaret etmektedir.

Antik Roma'da yılın bitmesine yakın birtakım pagan festivalleri düzenlenirdi. Noel tarihi de bu festivallerle beraber belirlenmiş olabilir. Bazı bilim insanları pagan festivali açıklamasına katılmıyor. Onlara göre Roma İmparatoru Aurelianus, Hristiyan Kilisesi'nin yükselişine karşı olarak 25 Aralık'ta bir pagan festivali düzenlenmesne karar vermiş bu bir süre sonra bu tarih Noel olarak kutlanmaya başlanmıştı.

NOEL GÜNÜ NE YAPILIYOR? NOEL NASIL KUTLANIYOR?

Günümüzde birçok ülke Noel'i, Hristiyanlık öncesi dönem, Hristiyanlık ve Laiklik temaları ile kutlamaktadır. Noel için birçok kişi birbirine hediye alıyor, çam ağacı süslüyor, dini inançlara göre ibadet ediyor.

Noel günü ile özdeşen Noel Baba (Santa Claus ya da Saint Nicholas) figürleri de Noel süslemeleri ve hediyeleri için çokça kullanılan bir simge.

Noel kutlamaları ayrıca çok büyük bir ekonomi de yaratıyor.

NOEL VE YILBAŞI AYNI ŞEY Mİ?

Noel sık sık yılbaşı ile karıştırılıyor. Yılbaşı 31 Aralık'tan 1 Ocak tarihine geçişi ve miladi yılın sonunu belirten bir gündür. Yılbaşı tüm dünyada kutlanır ve Noel ile herhangi bir ilgisi yoktur.

NOEL İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?

Dünya'da ilk Noel kutlaması Roma'da 336 yılında yapılmıştır. Orta Çağ'da Noel Epifani bayramının gölgesinde kalmıştır. 800 yılından sonra Noel, Şarlman'ın Noel günü imparatorluk tacı giymesiyle tekrar önem kazanmaya başlamıştır. Alkol tüketimi ve kötü davranışla özdeştirildiği için bağnaz Protestanlar 17'inci yüzyılda Noel kutlamalarını yasakladı ve 1660 yılında resmi tatil günü olarak ilan edildi. 19'uncu yüzyılın başlarında Anglikan Kilisesi'nde gerçekleşen Oxford Hareketi ile beraber Noel tekrar önem kazandı. Charles Dickens ve diğer önemli yazarlar Noel gününü aile, din, hediye alışverişi ve sosyal barış gibi kavramlarla özdeştirdi.