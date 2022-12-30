2023 yılının yaklaşması ile birlikte yılbaşı kutlamaları başlarken bir yandan da Noel'e dair sorular merak ediliyor ve araştırılıyor. Merak edilenler arasında Noel babaya dair birçok detay bulunuyor. Bunlardan bazıları ise Noel baba kimdir? Noel baba gerçek mi? Soruları oluyor. Peki, Noel baba kimdir? Noel baba gerçek mi? Noel baba gerçekten var mı?

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NOEL BABA KİMDİR?

Noel Baba, Noel gecesi veya sabahında iyi ve güzel huylu çocuklara hediyeler getirdiğine inanılan mitolojik bir karakterdir. Her ülkenin mitolojisinde farklı ismi olan Noel Baba'nın, dünyada en yaygın olarak bilinen ismi Santa Claus'tur. Aya Nikola, erken dönem bütün Hristiyan azizleri için inanıldığı gibi mucize sayılabilecek derecede inançlı ve mütevazıydı. Aya Nikola'yı efsaneleştiren asıl nokta ise insanlara gizlice hediye verme alışkanlığı idi. İnanca göre Aya Nikola, denizcilerin, tüccarların, okçuların, tazenatlı hırsızların, çocukların, bira üreticilerinin, pawnbroker'lerin ve Avrupa'daki çeşitli şehir ve ülkelerdeki öğrencilerin koruyucusudur. Tombul, kırmızı giysili, beyaz sakallı ve ren geyiklerinin çektiği bir kızakla uçabilen Noel Baba tasviri modern dönemlerde kutlamaların ticarileşmesi ve firmaların kendine ekonomik rant sağlama eğilimiyle gelişen bir imajdır.