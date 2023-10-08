Nobel ödülleri bu yıl da sahiplerini bulmaya başladı. Bu kapsamda Nobel ödülleri hangi ülkede verilmektedir? Sorusu gündeme geldi ve merak edildi. Peki, Nobel ödülleri hangi ülkede verilmektedir? Nobel ödülleri hangi ülke tarafından dağıtılıyor?

Nobel ödülleri hangi ülkede verilmektedir? Nobel ödülleri hangi ülke tarafından dağıtılıyor?

Nobel ödülleri hangi ülkede verilmektedir? Sorusu, Nobel Ödülleri bu yıl da sahiplerini bulmaya başlamasının ardından merak konusu oldu. Nobel Barış Ödülü, "uluslar arasındaki kardeşliği ilerletmek, daimi orduların kaldırılması veya azaltılması, barış kongrelerinin kurulması ve desteklenmesi için en fazlasını veya en iyisini yapan" kişiye veriliyor. Peki, Nobel ödülleri hangi ülkede verilmektedir? Nobel ödülleri hangi ülke tarafından dağıtılıyor?

NOBEL ÖDÜLLERİ HANGİ ÜLKEDE VERİLMEKTEDİR?

Nobel ödülleri, çeşitli bilim ve kültür alanlarında her yıl İsveç'in başkenti Stockholm'de dağıtılan prestijli ödüllerdir. Bu ödüller fizik, kimya, tıp, edebiyat ve barış dallarında verilir. Ödüller, son 12 ay içinde "insanlığa en büyük fayda sağlayan" bireylere takdim edilir.

Nobel Barış Ödülü, Norveç parlamentosu tarafından atanmış beş kişilik bir komite tarafından seçilir ve ödül, Oslo'da verilir. Bu ödül, dünya barışına katkı sağlamış kişilere veya kuruluşlara verilir ve dünya genelinde büyük bir saygı ve öneme sahiptir. Nobel Barış Ödülü, barışın teşvik edilmesine ve savaşın sona erdirilmesine olan katkıları tanımak için verilen anlamlı bir ödüldür.

Nobel ödülü

NOBEL ÖDÜLÜ OLARAK NE VERİLİR?

• Her biri eşsiz bir sanat eseri olan Nobel diploması

• Farklı farklı tasarlanan Nobel madalyası

• 11 milyon İsveç kronu (990.000 dolar) tutarında nakit ödül - birden fazla kazanan olması halinde kazananlar arasında paylaştırılıyor. Ödülü kazananın parayı alabilmesi için konferans vermesi gerekiyor.