Nobel Fizik Ödülü'nü kim kazandı? 2023 Nobel ödülü kazananlar listesi!

2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları belli oldu. Her yıl merakla beklenen ve bilim dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel Fizik Ödülü, bu yılın kazananlarını açıkladı. Peki, Nobel Fizik Ödülü'nü kim kazandı? İşte detaylar...

Nobel Fizik Ödülü'nü kim kazandı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Nobel Tıp Ödülü'nün ardından 2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları da açıklandı. Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan isim merak konusu oldu. Arama motorlarında Nobel Ödülü kazanlar listesi sorgulatılıyor. Kazananların listesi ve detaylı bilgiler haberimizde yer alacaktır. Peki, Nobel Fizik Ödülü'nü kim kazandı? Detaylar haberimizde...

NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ'NÜ KİM KAZANDI?

2023 Nobel Fizik Ödülü'nü maddedeki elektron dinamikleriyle ilgili çalışmalarından dolayı bilim insanları Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier kazandı.

NOBEL ÖDÜLÜ KAZANANLAR LİSTESİ!

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, üç bilim insanının "madde içindeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için atosaniye ışık atımları üreten deneysel yöntemler için" Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurdu. Açıklamada "Nobel Fizik Ödülü 2023'ün üç sahibi, insanlığa atom ve moleküllerin içindeki elektronların dünyasını keşfetmek için yeni araçlar sağlayan deneyleriyle tanınıyor. Elektronların hareket ettiği veya enerji değiştirdiği hızlı süreçleri ölçmek için kullanılabilecek son derece kısa ışık darbeleri yaratmanın bir yolunu gösterdiler" denildi.

Dün de 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü mRNA teknolojisi alanındaki çalışmaları nedeniyle Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD'li Drew Weissman'ın kazandığı duyurulmuştu.