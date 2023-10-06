Nobel Barış Ödülü'nü kim kazandı? 2023 Nobel Ödülü kazananlar listesi!

2023 yılında Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu. Dünya çapında büyük bir prestije sahip olan bu ödül, her yıl birçok farklı kategoride veriliyor. Kazananlar listesi araştırılmaktadır. Peki, Nobel Barış Ödülü'nü kim kazandı? İşte detaylar...

Nobel Barış Ödülü kim kazandı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Nobel Ödülü'nü kimler kazandı merak konusu oldu. Arama motorlarında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan kişi sorgulatılıyor. Peki, Nobel Barış Ödülü'nü kim kazandı? Detaylar haberimizde...

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ KİM KAZANDI?

2023 Nobel Barış Ödülü, kadın hakları çalışmalarından ötürü İranlı Nergis Muhammedi'ye verildi. Nobel Ödül Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Bu yılki ödüle İran'da kadına baskıya karşı mücadele eden ve bütün insanların hakları ve özgürlükleri için savaşan Nergis Muhammedi layık görülmüştür" denildi.