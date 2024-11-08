Noah hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, Ermeni takımı mı?
Futbol Kulübü Noah, genellikle Noah olarak bilinen, Armavir merkezli bir Ermeni profesyonel futbol kulübüdür. Peki, Noah hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, Ermeni takımı mı?
Kulüp, 2017 yılında FC Artsakh adıyla kuruldu ve ilk maçını 2 Haziran 2017'de FC Banants'a karşı golsüz berabere kalarak oynadı. Noah, 2017-18 Ermeni Birinci Ligi'nde ilk rekabetçi sezonunu oynadı , ikinci oldu ve Ermeni Premier Ligi'ne yükseldi. Peki, Noah hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, Ermeni takımı mı?
NOAH HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Futbol Kulübü Noah genellikle Noah olarak bilinen , Armavir merkezli bir Ermeni profesyonel futbol kulübüdür . 2017 yılında FC Artsakh adıyla kurulan takım, şu anda Ermenistan Premier Ligi'nde oynuyor.
Kulüp, 2017 yılında FC Artsakh adıyla kuruldu ve ilk maçını 2 Haziran 2017'de FC Banants'a karşı golsüz berabere kalarak oynadı. Noah , 2017-18 Ermeni Birinci Ligi'nde ilk rekabetçi sezonunu oynadı , ikinci oldu ve Ermeni Premier Ligi'ne yükseldi.
2018-19 sezonunda hayal kırıklığı yaratan 8. sırayı alan kulüp, 2019 yılında kulübün adını FC Noah olarak değiştiren Karen Abrahamyan'a satıldı. İsim , Gemisi geleneksel olarak Ermenistan'daki Ağrı Dağı olarak tanımlanan Ağrı Dağları'na oturan İncil'deki Nuh'a atıfta bulunuyor .
Noah , 2019-20 Ermenistan Kupası'nı penaltılarla Ararat-Armenia'yı yenerek kazandı.
2024'te, play-off turunda Ruzomberok'u toplamda 4-3 yenerek UEFA Konferans Ligi lig aşamasına katılmaya hak kazandılar ve Konferans Ligi tarihinde elemelerin dört turunu da başarıyla geçen ilk kulüp oldular. Önceki eleme turlarında Shkëndija , Sliema Wanderers ve Yunan devi AEK Athens'ı yenmişlerdi.