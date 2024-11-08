Noah hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, Ermeni takımı mı?

Kulüp, 2017 yılında FC Artsakh adıyla kuruldu ve ilk maçını 2 Haziran 2017'de FC Banants'a karşı golsüz berabere kalarak oynadı. Noah, 2017-18 Ermeni Birinci Ligi'nde ilk rekabetçi sezonunu oynadı , ikinci oldu ve Ermeni Premier Ligi'ne yükseldi. Peki, Noah hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, Ermeni takımı mı?

NOAH HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Futbol Kulübü Noah genellikle Noah olarak bilinen , Armavir merkezli bir Ermeni profesyonel futbol kulübüdür . 2017 yılında FC Artsakh adıyla kurulan takım, şu anda Ermenistan Premier Ligi'nde oynuyor.

Kulüp, 2017 yılında FC Artsakh adıyla kuruldu ve ilk maçını 2 Haziran 2017'de FC Banants'a karşı golsüz berabere kalarak oynadı. Noah , 2017-18 Ermeni Birinci Ligi'nde ilk rekabetçi sezonunu oynadı , ikinci oldu ve Ermeni Premier Ligi'ne yükseldi.

2018-19 sezonunda hayal kırıklığı yaratan 8. sırayı alan kulüp, 2019 yılında kulübün adını FC Noah olarak değiştiren Karen Abrahamyan'a satıldı. İsim , Gemisi geleneksel olarak Ermenistan'daki Ağrı Dağı olarak tanımlanan Ağrı Dağları'na oturan İncil'deki Nuh'a atıfta bulunuyor .

Noah , 2019-20 Ermenistan Kupası'nı penaltılarla Ararat-Armenia'yı yenerek kazandı.

2024'te, play-off turunda Ruzomberok'u toplamda 4-3 yenerek UEFA Konferans Ligi lig aşamasına katılmaya hak kazandılar ve Konferans Ligi tarihinde elemelerin dört turunu da başarıyla geçen ilk kulüp oldular. Önceki eleme turlarında Shkëndija , Sliema Wanderers ve Yunan devi AEK Athens'ı yenmişlerdi.