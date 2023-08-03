Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek 2. eleme turunu 3-2'lik toplam skorla geçti. Sarı-kırmızılı takım, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Futbolseverler, NK Olimpija Ljubljana'nın hangi ligde ve hangi ülkenin takımı olduğunu merak ediyor.

NK Olimpija Ljubljana hangi ligde? NK Olimpija Ljubljana hangi ülkenin takımı? soruları aratılıyor. Temsicimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Zalgiris'i 1-0 mağlup etti ve toplamda 3-2'lik skorla tur atladı. Sarı-kırmızılı takım, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak. Merak edilenler arasında ise NK Olimpija Ljubljana hangi ligde? NK Olimpija Ljubljana hangi ülkenin takımı? soruları yer aldı.

NK OLİMPİJA LJUBLJANA HANGİ LİGDE?

Nogometni klub Olimpija, Ljubljana merkezli Sloven futbol kulübüdür. 2005 yılında NK Bezigrad adıyla kurulan ve 2008'de günümüzdeki adını alan kulüp PrvaLiga'da mücadele etmektedir.

Başarıları

PrvaLiga

Şampiyonluklar (3): 2015-16, 2017-18, 2022-23

Slovenya Kupası

Şampiyonluk (4x): 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2022-23

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek 2. eleme turunu 3-2'lik toplam skorla geçti. Sarı-kırmızılı takım, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Galatasaray'ın play-off'taki muhtemel rakipleri ise Antwerp, Slovan Bratislava-Maccabi Haifa, Molde-Klaksvik, Rakow-Aris Limassol olarak belirlendi. Kuralar ise 7 Agustos'ta çekilecek.

İLK MAÇ 9 AĞUSTOS'TA

Galatasaray-Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 9 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak. Galatasaray, Ljubljana'yı elemesi durumunda ise play-off turuna yükselecek.

KURALAR 7 AĞUSTOS'TA

Galatasaray'ın play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turu kuraları 7 Ağustos tarihinde çekilecek.

İşte sarı-kırmızılı takımın play-off'taki muhtemel rakipleri;

Antwerp (Belçika)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)

Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)

Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)