Manisa'da yaşanan olay gündeme geldi. Vatandaşların dikkatini çeken Niyazi Üzmez ile ilgili merak edilenler ise arama motorlarında aratılıyor. Niyazi Üzmez kızı kimdir? Niyazi Üzmez kızı Kalbiye Sağlam kaç yaşında? gibi soruları gündemde yerini aldı.

Niyazi Üzmez'in hayatı gündeme geldi. Manisa'da gerçekleşen hikaye vatandaşları etkilerken arama motorlarında da hikayenin detayları araştırıldı. Manisa'da yaşayan Niyazi Üzmez hakkında merak edilenler Niyazi Üzmez kızı kimdir? Niyazi Üzmez kızı Kalbiye Sağlam kaç yaşında? soruları ile aratıldı.

NİYAZİ ÜZMEZ KIZI KİMDİR?

Kalbiye Sağlam babası ile bir akşam otururken Niyazi Üzmez tarafından kızı olduğunu öğrendi. Seneler boyunca Niyazi Üzmez'in evinde hizmetçilik yapan Kalbiye Sağlam durumu öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. Sağlam, Niyazi Üzmez'i uzaktan bir akrabası olarak bilmekteydi. Üzmez 16 yaşındayken Kalbiye Sağlam'ın annesi Ümit Etyüzen 21 yaşındaydı. Ümit Etyüzen'in Enver Zorlukaya ile zorla evlendirilmesinin ardından Enver Zorlukaya'nın Kalbiye Sağlam'ı istemediği iddialar arasında yer alıyor. Bebeği derenin kenarına bırakan çift daha sonralarında pişman olarak Sağlam'ı tekrar geri aldı. Kalbiye Sağlam, Enver Zorlukaya'nın nüfusuna kayıt edildi.

NİYAZİ ÜZMEZ KİMDİR?

Niyazi Üzmez, 1935 yılında Turgutlu'da dünyaya geldi. İlkokulu bitirip Turgutlu Erkek Sanat Enstitüsü'ne girdi. Bazı nedenlerle 3. sınıftan ayrıldı. İnşaat sektöründe çalıştı. Daha sonra toprak sanayine atılarak 1963 yılında Yuva kiremit fabrikasını kurdu. Müteakiben Üzmez Blok Tuğla Fabrikası kuruluşunu gerçekleştirdi. Eğitime gönül veren bir insan olarak 1988 yılında Niyazi Üzmez Lisesi'ni ve daha sonra da Dağmarmara Niyazi Üzmez İlköğretim Okulu'nu yaptırdı. 19 Şubat 2023 tarihinde Manisa'nın Turgutlu İlçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti.

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