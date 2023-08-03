Özellikle son günlerde gündemde yer almakta olan Niyazi Üzmez kimdir? Merak ediliyor. Sosyal medya üzerinde birçok farklı tartışmaya konu olan İş adamı Niyazi Üzmez'in hayatı araştırılmakta. Peki, Niyazi Üzmez kimdir? İş adamı Niyazi Üzmez hayatı ve biyografisi!

Niyazi Üzmez kimdir? Sorusu, dikkat çekici bir babalık hikayesi nedeniyle bir süredir gündemde yer alıyor ve araştırılıyor. Manisa'da yıllar önce gerçekleşen olay hakkındaki detaylar, duyanların ilgisini çekiyor ve detaylarını merak eden kişiler tarafından İş adamı Niyazi Üzmez hayatı araştırılıyor. Peki, Niyazi Üzmez kimdir? İş adamı Niyazi Üzmez hayatı ve biyografisi!

NİYAZİ ÜZMEZ KİMDİR?

Niyazi Üzmez, 1935 yılında Turgutlu'da dünyaya geldi. İlkokulu bitirip Turgutlu Erkek Sanat Enstitüsü'ne girdi. Bazı nedenlerle 3. sınıftan ayrıldı. İnşaat sektöründe çalıştı. Daha sonra toprak sanayine atılarak 1963 yılında Yuva kiremit fabrikasını kurdu. Müteakiben Üzmez Blok Tuğla Fabrikası kuruluşunu gerçekleştirdi. Eğitime gönül veren bir insan olarak 1988 yılında Niyazi Üzmez Lisesi'ni ve daha sonra da Dağmarmara Niyazi Üzmez İlköğretim Okulu'nu yaptırdı. 19 Şubat 2023 tarihinde Manisa'nın Turgutlu İlçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti.