Genel seçimde CHP Antalya Milletvekili olarak Meclise girdi. Peki, Niyazi Nefi Kara kimdir? Niyazi Nefi Kara kaç yaşında, nereli? Niyazi Nefi Kara hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NİYAZİ NEFİ KARA KİMDİR?

20.08.1969 tarihinde Antalya Manavgat'ta doğdu.

İlköğrenimini Hatipler Köyü İlkokulunda ve Manavgat Ortaokulunda gördü. Ortaöğrenimini Manavgat Lisesi ve Antalya Lisesi'nde gördü.1991 yılında Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1992 yılında Erzurum'un Şenkaya ilçesinde mecburi hizmetini gerçekleştirdikten sonra, 1993 yılında Adana'nın Karaisalı ilçesinde pratisyen hekim olarak görev yaptı.

1994-2000 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nda tıp uzmanlığı eğitimi gördü.

2001-2004 yılları arasında Aydın SSK Bölge Hastanesinde, 2004-2008 yılları arasında da Denizli SSK Bölge Hastanesi'nde (Servergazi Devlet Hastanesi) Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olarak görev yaptı.

2008-2010 yılları arasında Antalya Medical Park Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak çalıştı.

2010-2015 yılları arasında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yaptı.

10 Şubat 2015 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

Üniversite yıllarında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Derneği yöneticiliği yapan Niyazi Nefi Kara, 1994-2000 yılları arasında Göller Bölgesi Nörolojik Bilimler Derneği kurucu üyeliği, 1996-2000 yılları arasında Türkiye Beyin Araştırmaları Derneği kurucu üyeliği, 2000-2004 yılları arasında da Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) yöneticiliği yapmıştır.

2007 ve 2011 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya milletvekili aday adayı olmuştur.

2011-2012 eve 2014-2015 yılları arasında Antalya Tabip Odası yönetim kurulu üyeliğine seçilen Niyazi Nefi Kara, Antalya Tabip Odası adına Antalya Demokrasi Güçleri Platformu ve Antalya Eşgüdüm Kurulu üyeliği yapmıştır.

2013 yılından bu yana Antalya Halkevi Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Antalya Lisesi Mezunları Vakfı Yönetim Kurulu üyelikleri görevini yürüten Niyazi Nefi Kara, aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği, Hasta Hakları Derneği ve Türk Nöroşirurji Derneği'ne üyedir.

2007 yılında Almanya'nın Essen Eyaleti'nde Kapalı Bel Fıtığı üzerine eğitim alan, çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi bulunan Niyazi Nefi Kara, orta seviyede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Aylık Kaktüs Dergisi'nde "Halkın Sağlık Hakkı Vardır, Alacaktır!" başlığı altında sağlık politikalarına ilişkin köşe yazıları yazmaktadır.

Niyazi Nefi KARA, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Hacer Ceyhan KARA ile evli olup, 6 yaşında İpek ve 10 yaşında Ali Çağın adında iki çocuğu vardır.

Cumhuriyet Halk Partisi parti tüzüğüne göre 7 Haziran 2015 seçimleri için yapılan ön seçim sonuçlarına göre Antalya İlinde CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ı geride bırakarak 1. sırada yer aldı.

Genel seçimde CHP Antalya Milletvekili olarak Meclise girdi.