Niyazi Koyuncu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Niyazi Koyuncu kimdir?
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12 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir merak ediliyor. Programın bugünkü konuklarından birisi Niyazi Koyuncu oldu. Bunun ardından izleyiciler, Niyazi Koyuncu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, şarkıları neler? Niyazi Koyuncu ve Kazım Koyuncu kardeş mi? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Niyazi Koyuncu kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir merak etti. İşte ayrıntılar...
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Niyazi Koyuncu, (d. 20 Nisan 1984, Hopa, Artvin), Laz asıllı Türk rock müzisyeni. 2005 yılında vefat eden Kâzım Koyuncu'nun kardeşidir.
Niyazi Koyuncu doğum tarihi : 20 Nisan 1984
Niyazi Koyuncu kaç yaşında : 37 yaşında
Niyazi Koyuncu nereli : Artvin
Niyazi Koyuncu mesleği ne : Müzisyen
Sanatçı, 20 Nisan 1984'te Artvin ilinin Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy'de doğdu. İlk öğrenimine Sugören köy okulunda başladı. Lise eğitimini Hopa Lisesi'nde gördü. 17 yaşında Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne girdi; fakat eğitimini tamamlamadı. Daha sonra Eskişehir'e üniversite okumak için gitmiştir.
Kalabalığın önünde ilk kez şarkı söylemesi Eskişehir'de bir tesadüfle başladı ve daha sonra "Seritana" (Karanlıktaki ?şık) adlı etnik müzik grubunu kurdu.
Grubuyla İstanbul'a gelen Niyazi Koyuncu, kısa bir süre sonra grubun dağılmasıyla müzik hayatına tek başına devam etmiştir. İlk albümü olan Muço Pa!'yı 7 Ağustos 2012 tarihinde çıkarmıştır.
- Muço Pa! (2012)
- Liva (2016)