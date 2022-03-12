Niyazi Koyuncu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Niyazi Koyuncu kimdir?

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NİYAZİ KOYUNCU KİMDİR?

Niyazi Koyuncu, (d. 20 Nisan 1984, Hopa, Artvin), Laz asıllı Türk rock müzisyeni. 2005 yılında vefat eden Kâzım Koyuncu'nun kardeşidir.

Niyazi Koyuncu doğum tarihi : 20 Nisan 1984

Niyazi Koyuncu kaç yaşında : 37 yaşında

Niyazi Koyuncu nereli : Artvin

Niyazi Koyuncu mesleği ne : Müzisyen

HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Sanatçı, 20 Nisan 1984'te Artvin ilinin Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy'de doğdu. İlk öğrenimine Sugören köy okulunda başladı. Lise eğitimini Hopa Lisesi'nde gördü. 17 yaşında Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne girdi; fakat eğitimini tamamlamadı. Daha sonra Eskişehir'e üniversite okumak için gitmiştir.

Kalabalığın önünde ilk kez şarkı söylemesi Eskişehir'de bir tesadüfle başladı ve daha sonra "Seritana" (Karanlıktaki ?şık) adlı etnik müzik grubunu kurdu.

Grubuyla İstanbul'a gelen Niyazi Koyuncu, kısa bir süre sonra grubun dağılmasıyla müzik hayatına tek başına devam etmiştir. İlk albümü olan Muço Pa!'yı 7 Ağustos 2012 tarihinde çıkarmıştır.

DİSKOGRAFİ

Muço Pa! (2012)

Liva (2016)

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