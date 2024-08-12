Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Niyazi Gül Dörtnala filmi ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi

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NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Gösterime giriş tarihi: 8 Mayıs 2015 (Türkiye)
Niyazi Gül Dörtnala, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği 2015 çıkışlı Türk filmidir. Korsan TV'de Ata Demirer'in canlandırdığı veteriner hekim Niyazi Gül'ün ana karakter olduğu filmin başrollerde Ata Demirer, Demet Akbağ, Şebnem Bozoklu ve Levent Ülgen yer almaktadır.
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Oyuncular
• Ata Demirer - Niyazi Gül
• Demet Akbağ - Sultan
• Şebnem Bozoklu - Hediye
• Levent Ülgen - Rıza
• Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye
• Kevork Malikyan - Süleyman