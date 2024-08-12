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Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Niyazi Gül Dörtnala filmi ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Niyazi Gül Dörtnala filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Niyazi Gül Dörtnala konusu, özeti ve Niyazi Gül Dörtnala oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Niyazi Gül Dörtnala filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Niyazi Gül Dörtnala filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Niyazi Gül Dörtnala filmini izleyecek olanların merak ettiği Niyazi Gül Dörtnala konusu nedir, Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları kimler ve Niyazi Gül Dörtnala özeti gibi konuları inceliyoruz.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 8 Mayıs 2015 (Türkiye)

Niyazi Gül Dörtnala, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği 2015 çıkışlı Türk filmidir. Korsan TV'de Ata Demirer'in canlandırdığı veteriner hekim Niyazi Gül'ün ana karakter olduğu filmin başrollerde Ata Demirer, Demet Akbağ, Şebnem Bozoklu ve Levent Ülgen yer almaktadır.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Oyuncular

• Ata Demirer - Niyazi Gül

• Demet Akbağ - Sultan

• Şebnem Bozoklu - Hediye

• Levent Ülgen - Rıza

• Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye

• Kevork Malikyan - Süleyman

Osman Demir
Osman Demir
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