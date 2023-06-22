Niyazi Acar kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir? Yeni Adalet Bakanı Yardımcısı Niyazi Acar kimdir?

Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Niyazi Acar ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Niyazi Acar kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Niyazi Acar ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Niyazi Acar kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

NİYAZİ ACAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü olarak görev yapan Niyazi Acar 21 Haziran 2023 tarihli kararname ile Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na atandı.