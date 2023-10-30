Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Nivea markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Nivea İsrail malı mı? Nivea hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

Nivea İsrail malı mı? Nivea hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Nivea İsrail malı mı? Nivea hangi ülkenin, kimin markası?

NİVEA HANGİ ÜLKENİN MALI?

Nivea cilt ve vücut bakımları üreten, Alman Beiersdorf şirketine bağlı bir marka. Eczacı Paul Carl Beiersdorf tarafından 1882 yılında Almanya'da sıva icat edildi ve onun icadından sonra kozmetik sektöründe yeni bir dönem başladı. Şirket 1882 yılında kurulmuş, 1911 yılında ise kendi türündeki ilk örneği olan bir su içinde yağ emülsiyonun üretilmesiyle marka kullanılmaya başlanmıştır. Şirketin sahibi Oscar Troplowitz, Nivea ismini Latince niveus/nivea/niveum (kar beyazı anlamında) kelimelerinden esinlenerek vermiştir. 1922 yılında şirket ilk kez dünyada erkekler için kozmetik ürünlerin ilk sayısını tıraş için sabunu. Ama bu sabun zamanla NIVEA tıraş için köpük ve jeller haline gelmiştir. 1950 yılında PH5 Eucerin piyasaya sürüldü. 1951 yılında ilk koku giderici sabun 8x4 adı altında tanıtıldı. Marka 1950 ve 1960 yıllarda bir ürün ailesi içine uzatılır. 1955 yılında Nivea Atrix adı altında piyasaya koruyucu el kremi başlattı. Bu gün Nivea dünya pazarına kişisel bakım ürünleri, tıraş köpüğü, deodorant, parfüm, şampuanlar, kremler, losyonlar, duş jelleri, kozmetik ürünler sunuyor.