Nissan X-Trail'e En İyi Büyük SUV ödülü!

2023 Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili (WWCOTY-The Women’s World Car of the Year) jürisi, on üçüncü kez düzenlenen yarışmada Nissan X-Trail’i 2023 yılının En İyi Büyük SUV’si seçti.