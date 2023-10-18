Nissan, Tokyo Motor Show 2023'te Hyper Tourer Konsept Elektrikli Aracını Tanıttı

Nissan, Tokyo Motor Show 2023 öncesinde Hyper Tourer isimli konsept elektrikli aracını tanıttı. Hyper Tourer, gelişmiş yapay zekasıyla kullanıcılara dijital bir asistan olarak hizmet veriyor. Araç, alçak tasarımı ve otonom sürüş özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, yolcuların kalp atış hızı, nefes alışı, terlemesi ve beyin dalgalarını izleyen sistem, stres duruma bağlı olarak aydınlatma, müzik ve diğer araçları ayarlıyor.

Otomotiv dünyasında birbirinden farklı konseptlerde araçlar görmeye alıştık. Otonom veya hibrit teknolojiler artık sıradanlaşmış olsa da, üreticilerin daha kişisel deneyimler yaratmak istediğini biliyoruz. Nissan da Tokyo Motor Show 2023 öncesinde, Hyper Tourer isimli konsept elektrikli aracını görücüye çıkardı.

Nissan Hyper Tourer beyin dalgalarını ölçerek sizi sakinleştirecek

Hyper Tourer konsepti, Nissan'ın dört elektrikli konsept otomobil serisinin bir parçasını oluşturuyor. Daha önce tanıtılan Hyper Urban ve Hyper Adventure SUV konseptlerini takip ediyor. En önemli özelliği ise gelişmiş yapay zekasıyla kullanıcılara dijital bir asistan olması.

Yeni Hyper serisi, Nissan'ın gelecekte elektrikli otomobillere nasıl yaklaşacağına dair fikir veriyor. Hyper Tourer'ı Tokyo Motor Show 2023'te fiziksel olarak göstermeyi planlayan şirket, etkinlik öncesi merak uyandıran bazı detaylar paylaştı.

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Nissan, Hyper Tourer'ı olabildiğince alçak tasarlayarak optimum yol tutuşu ve bataryada verimlilik sunmayı amaçlıyor. Ayrıca konsept otomobil, sürücü koltuğu dahil olmak üzere ön koltukların 360 derece dönmesini sağlayan otonom sürüş özelliklerine sahip.

Yolcular, "giyilebilir ekran" aracılığıyla navigasyon ve ses gibi işlevleri kontrol edebiliyor. Ancak daha da önemlisi gelişmiş yapay zekası; yolcuların kalp atış hızını, nefes alışını, terlemesini ve beyin dalgalarını izleyebiliyor.

Yolcuların bu verilerini takip eden sistem, stres duruma bağlı olarak aydınlatmayı, müziği ve diğer araçları her yolcuya uyacak şekilde ayarlıyor.

Hyper Tourer, otonom sürüş işlevine ek olarak Vehicle-to-Everything (Araçtan Her Şeye, V2X) özelliğine de sahip. Bu, bataryanın ev, ofis veya mağazalara güç sağlayabileceği anlamına geliyor. Daha fazla bilginin Tokyo Motor Show'da paylaşılacağını belirtelim.

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