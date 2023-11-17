Nissan, Qashqai e-Power'ın özgün siyah tasarım unsurlarına sahip özel versiyonunu tanıttı. Qashqai e-Power Designpack Black Edition, benzersiz stil değişiklikleriyle dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Araç, farklı renk kombinasyonları ve siyah 5 kollu jantlarla birlikte sunuluyor. İç kısımda ise aydınlatmalı kapı eşikleri ve öncü donanımlar bulunuyor.

Nissan, Qashqai e-Power'ın özgün siyah tasarım unsurlarına sahip özel versiyonunu sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, benzersiz ve yenilikçi e-Power güç-aktarma sistemini geçen yıl Qashqai'de tanıtan Nissan, modele çarpıcı bir görünüm kazandırmak için ikonik üçüncü nesil crossover'ın özel bir versiyonunu tanıttı.

Qashqai e-Power Designpack Black Edition olarak adlandırılan versiyon, gerçekleştirilen stil değişiklikleri ile yolda daha dikkat çekici bir görünüm sergiliyor. Araç, inci beyazı ya da bulut gri gövde, siyah tavan ve siyah gövde ve gri tavan olmak üzere 3 farklı renk kombinasyonuyla sunulurken, tüm versiyonlarda etkili görünümü artırmak için paketi siyah 5 kollu jantlar tamamlıyor.

Dış görünümdeki yeniliklerin yanı sıra iç kısımda ön kapılar açıldığında "Qashqai" yazılı aydınlatmalı kapı eşikleri bulunuyor. Ayrıca önsezili akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı kör nokta önleme sistemi, akıllı arka çapraz trafik uyarı sistemi, LED ön ve arka farlar, LED ön sis farları, kablosuz akıllı telefon şarjı ve Bandai Namco imzalı uyarı sesleri dahil olmak üzere segmentinde öncü donanımları da içeriyor.

"Küresel çapta olumlu tepkiler aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nissan Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Avrupa ve Okyanusya Ürün Stratejisi ve Fiyatlandırma Başkan Yardımcısı Arnaud Charpentier, şu ifadeleri kullandı:

"Qashqai e-Power'ı pazara sunduğumuz günden bu yana küresel çapta aldığımız olumlu tepkilerden, müşterilerin prize takma gereksinimi olmadan elektrikli araç sürüş keyfini yaşama fikrini çok sevdiğini gördük. Şimdi, Qashqai e-Power Black Edition ile bu özelliklere daha göz alıcı bir tarz da ekliyoruz. Böylece mantığın ön planda olduğu bir seçime duygu da katıyoruz."