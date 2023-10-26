Nissan Hyper Force: Elektrikli Otomobillerin Yeni Gücü

Nissan, Japonya Mobilite Fuarı'nda tanıttığı Hyper Force ile elektrikli otomobillerin yüksek güçlere ulaşmasını sağlıyor. Tamamen elektrikli ve 1300 Hp gücünde olan Hyper Force, geleceğin sembolü olarak nitelendiriliyor.

Elektriklenme hareketleriyle birlikte markalardan birçok farklı konseptte otomobiller görmek mümkün hale geliyor. Bugüne kadar genel olarak hayatımıza entegre edilmeye çalışılan elektrikli otomobiller artık egzotik otomobiller sınıfına da girerek yüksek güçlere ulaşmayı daha kolay hale getiriyor. Nissan'ın konsept olarak tanıttığı Hyper Force'da bunlardan biri. İşte Nissan Hyper Force ve detayları…

Nissan Hyper Force konsepti tam 1300 Hp gücünde ve tamamen elektrikli!

Nissan Japonya Mobilite Fuarı'nda beş "hiper" konsept araçtan oluşan yenilikçi serisinin yankı uyandıran finali olan Nissan Hyper Force'u tanıttı. Fuar öncesinde 3 Ekim'den bu yana her hafta bir elektrikli araç konsepti tanıtan Nissan, gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını ve yaşam tarzlarını geniş bir yelpazede öngörme ve insanların yaşamlarını yenilik ve heyecanla zenginleştirme becerisini sergiledi.

Nissan CEO'su Makoto Uchida ise Hyper Force için "geleceğin sembolü" ifadesini kullandı. Açıklamasının devamında "Bugün sergilenen beş konsept otomobil de geleceğin sembolüdür ve 'başkalarının yapmadığını yapmaya cesaret et' şeklindeki kuruluş ruhumuzu somutlaştırmaktadır." ifadelerine yer verdi.

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Tamamen elektrikli ve yüksek performans odaklı olarak üretilen Hyper Force hassas ve hızlı ivmelenme ile 1.000 kW'a kadar güç üretebilen, optimum ağırlık dengelemeli, tamamen katı hal bataryalı, yüksek çıkışlı, tamamen elektrikli bir güç aktarma organına sahip bir otomobil. Nissan'ın e-4ORCE teknolojisi ile dört tekerlekten asfalta tutunma sağlayan bu otomobil yüksek mukavemetli karbon ile üretilmiş hafif bir gövdeye sahip.

Otomobilin tasarımı Nissan NISMO yarış ekibi ile tasarlanırken aracın ön kaput altı gibi bölümlerinde yere tutunmayı arttıracak 2 katmanlı tasarım gibi gizli ancak önemli detaylara da yer verilmiş. Konsept, "R" (yarış) ve "GT" (grand touring) olmak üzere iki sürüş moduna sahip. Grafiksel kullanıcı arayüzü moda göre renk ve görüntü değiştirebiliyor ve sürüş koşullarına uygun olarak sürücü için en gerekli bilgileri anında görüntülemek üzere tasarlandı.