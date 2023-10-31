Nissan'dan elektrikli performans konsepti: Hyper Force

Nissan Japonya Mobilite Fuarı'nda beş hiper konsept araçtan oluşan yenilikçi serisinin finali olan Nissan Hyper Force'u tanıttı.

Fuar öncesinde 3 Ekim'den bu yana her hafta bir elektrikli araç konsepti tanıtan Nissan, gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını ve yaşam tarzlarını geniş bir yelpazede öngörme ve insanların yaşamlarını yenilik ve heyecanla zenginleştirme becerisini sergiledi.

Nissan Başkanı ve CEO'su Makoto Uchida basın toplantısında şunları söyledi: "Bugün sergilenen beş konsept otomobil de geleceğin sembolüdür ve 'başkalarının yapmadığını yapmaya cesaret et' şeklindeki kuruluş ruhumuzu somutlaştırmaktadır. Daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak için mobilitenin ötesine geçerek elektrikli araç inovasyonlarımızı geliştirdik. Elektrikli araçlar, tutkulardan ve hayallerden ödün vermeden herkes için daha temiz, daha güvenli ve daha kapsayıcı bir dünya yaratma geleceğimizi sembolize ediyor. İnovasyonun gücü sayesinde Nissan, herkesin mobilite heyecanını yaşayabileceği bir gelecek yaratıyor."

Hiper elektrikli araç

Nissan Hyper Force, yarış pistinin adrenali için yanıp tutuşan ama aynı zamanda çevre bilincine sahip yarış tutkunları ve oyuncular için tasarlandı.

Tamamen elektrikli yüksek performanslı süper Nissan Hyper Force, sürüş keyfinde en üst seviyeyi sunmayı amaçlarken aynı zamanda günlük kullanım için yüksek çevresel performans ve konfor sunuyor.

Özünde, hassas ve hızlı ivmelenme ile 1000 kW'a kadar güç üretebilen, optimum ağırlık dengelemeli, tamamen katı hal bataryalı, yüksek çıkışlı, tamamen elektrikli bir güç aktarma organı yer alıyor.

Güçlü tutunma kuvveti, Nissan'ın e-4ORCE dört tekerlekten kontrol teknolojisinin gelişmiş bir formu ve yüksek mukavemetli karbon içeren hafif gövde, pistlerde ve virajlı yollarda gelişmiş viraj alma ve olağanüstü yol tutuşu vaat ediyor.

Geniş ve dik orantılara sahip dış tasarım, altındaki performansı yansıtan cesur geometriyle kusursuz bir şekilde birleşen şık kıvrımların bir karışımı. Ön ve arka lambalar gibi unsurlar, Nissan'ın yüksek performanslı otomobillerine saygı duruşu niteliğinde.

Dış tasarım, NISMO yarış ekibiyle birlikte geliştirilen ve güçlü tutunma kuvveti üreten yüksek aerodinamik performansa ulaşıyor. Ön kaputun altındaki iki katmanlı aerodinamik yapı hem güçlü tutunma kuvveti hem de yüksek soğutma performansı sağlıyor. Bu arada, çift seviyeli arka difüzör hava akışını en iyi şekilde kontrol ediyor. Ön kanatlar, ön çamurluk kapağı ve arka kanadın her iki ucu benzersiz aktif aero işlevselliğine sahipken, yeni geliştirilen bir plazma aktüatörü virajlarda yol tutuşunu en üst düzeye çıkarmak ve iç tekerlek kalkışını en aza indirmek için hava ayrılmasını bastırıyor. Hafif dövme karbon jantlar aerodinamiğe ve fren soğutmasına yardımcı oluyor.

Konsept, "R" (yarış) ve "GT" (grand touring) olmak üzere iki sürüş moduna sahip. Grafiksel kullanıcı arayüzü moda göre renk ve görüntü değiştirebiliyor ve sürüş koşullarına uygun olarak sürücü için en gerekli bilgileri anında görüntülemek üzere tasarlandı.

R modunda kabin kırmızı renkte aydınlatılıyor ve konsantrasyonu desteklemek için sürücünün etrafında merkezlenmiş sezgisel bir kokpit oluşturuluyor. Gösterge paneli sürücünün etrafındaki kokpit hissini geliştirmek için oturma alanına doğru uzanıyor. Bu arada, direksiyon simidinin etrafındaki dört uydu ekranı lastik tutuşunu ve sıcaklığını, hava basıncını, fren rotoru sıcaklığını, güç dağılımını ve yarış için çok değerli diğer bilgileri gösteriyor.

GT modunda ise kabin mavi renkte aydınlatılıyor ve direksiyon simidini çevreleyen ekranlar uzaklaşarak bir araya geliyor. Böylece konforlu bir sürüş için klima, ses, süspansiyon ve dengeleyici ayarları dahil olmak üzere daha basit bir bilgi-eğlence arayüzü ile sürükleyici bir deneyim sağlıyor.

Süspansiyon ve dengeleyiciler, dünyada bir ilk olarak, sürüş sırasında ekrandan kolayca kontrol edilebilir şekilde tasarlandı.

Sürücü ve ön yolcu koltukları, uzun mesafeli konforlu sürüşe olanak tanıyan hafif, son derece sert karbon fiberden yapıldı ve dört noktalı emniyet kemerleri ile donatıldı.

Güvenlik, bu konsept otomobilin denkleminde çok önemli bir rol oynuyor. Hiper LIDAR'lı gelişmiş otonom sürüş ve spor sürüş için ayarlanmış bir dizi sensör sayesinde araç hem halka açık yollarda hem de pistte yüksek düzeyde güvenlik sağlamak üzere tasarlandı.

Nissan Hyper Force'un cazibesini artıran ise hem gerçek hem de sanal dünyada sorunsuz bir sürüş sağlayan yenilikçi bir artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) deneyimi. Araç durduğunda sürücü, zamana karşı veya çevrimiçi yarışçılara karşı yarışmayı sağlayan modlarla birlikte oyunlaştırılmış bir sürüş deneyimine girmeyi sağlayan VR için kör vizörlere sahip özel bir kask kullanabiliyor. AR için iskelet vizörleri kullanarak, sürücü bir pistte kendi, arkadaşlarının ve hatta profesyonel sürücülerin gerçek dünyadaki pistlerde sürüş becerilerini güvenli bir şekilde sergilemelerine olanak tanıyor.

Performans otomobili türünde bir paradigma değişimine işaret eden Nissan Hyper Force, çevreye duyarlı müşterilerin sürekli gelişen tercihlerine hitap ediyor. Çevre dostu olması, heyecan verici performansı ve üstün güvenlik donanımlarıyla bu konsept, Nissan'ın yeni nesil tamamen elektrikli yüksek performanslı süper otomobil vizyonunu yansıtıyor.

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