Nissan'dan Ağustos Ayı Kampanyası: Kişiselleştirilmiş ve Avantajlı Fiyatlar

Nissan, ağustos ayı kampanyasında NİSKASKO'yu tercih edenlere ekstra fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında Qashqai e-POWER ve X-Trail modellerinde fiyat avantajları ve kredi imkanları bulunuyor. Ayrıca, Nissan Juke'ta da yüzde 0,99 faiz imkanı ve fiyat desteği sunuluyor.

Nissan'da kişiselleştirilmiş ve avantajlı fiyatların yer aldığı ağustos ayı kampanyasında, NİSKASKO'yu tercih edenlere ekstra fırsatlar sunuluyor.

Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan elektrikli sürüş deneyimi sunan e-POWER, daha duyarlı, daha verimli ve sessiz bir sürüş için elektrikli güç aktarma sistemi vadediyor.

e-POWER teknolojisinin sağladığı yakıt avantajı ise Qashqai e-POWER modelinde tek depo ile 1018 km'ye kadar menzil sunuyor.

Bu teknolojiye sahip Nissan Qashqai e-POWER Skypack ve altındaki donanım seviyelerinde geçerli olan ağustos kampanyasında sınırlı bir süre için 45 bin TL fiyat avantajı ve NİSKASKO'yu tercih eden kullanıcılar için ek 26 bin 250TL ile toplam 71 bin 250 TL fiyat desteği imkanı sağlanıyor.

Buna ek olarak, 300 bin TL'ye 12 ay yüzde 1,99 kredi kampanyası da anında fiyat avantajı ile bir arada sunuluyor. Nissan Qashqai e-POWER Platinum Premium versiyonu sahibi olmak isteyen kullanıcılara NİSKASKO alımlarında 26 bin 250 TL fiyat desteği uygulanıyor.

Qashqai'nin hafif hibrit Skypack ve altındaki donanım seçeneklerinde ise 45 bin TL anında fiyat avantajı ve kasko poliçesi tercihlerini NİSKASKO'dan yana kullananlara ek 26 bin 250 TL ile toplam 71 bin 250 TL destek sağlanıyor.

Fiyat desteği yerine kredi kampanyasından faydalanmak isteyen kullanıcılara özel, 200 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99'luk cazip kredi imkanı ile NİSKASKO'nun 26 bin 250 TL'lik cazip avantajı birlikte sunuluyor. Qashqai'nin hafif hibrit Platinum Premium versiyonu sahibi olmak isteyen kullanıcılara NİSKASKO alımlarında 26 bin 250 TL fiyat desteği uygulanıyor.

2023 Türkiye'de yılın otomobili ünvanına sahip yeni Nissan X-Trail, sunulan ağustos kampanyası kapsamında tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 60 bin TL fiyat desteği ile dikkat çekiyor.

Yılın Otomobili Nissan X-Trail ile eş zamanlı NİSKASKO alımı gerçekleştiren kullanıcılar için ek 41 bin TL destek ile 101 bin TL'lik anında fiyat avantajı ile sunuluyor.

-Nissan Juke'ta yüzde 0,99 faiz imkanı

B-SUV sınıfının dikkati çeken oyuncusu Nissan Juke, Ağustos kampanyası kapsamında, 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ve kasko poliçesi tercihini NİSKASKO'dan yana kullananlar için ek 17 bin TL fiyat desteği ile sunuluyor.

Nissan Juke için kredi imkanının yerine anında fiyat desteği talep eden müşteriler için ise için 25 bin TL fiyat desteği ve NİSKASKO'yu tercih eden kullanıcılar için ek 17 bin TL destek ile toplam 42 bin TL'lik fiyat avantajı desteği sunuluyor. Nissan Juke'un bu avantajlı kampanyaları, tüm donanım paketlerinde geçerli olacak.