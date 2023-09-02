Nissan, Altima ve Versa Modellerinin Üretimini Durduruyor

Nissan, elektrikli otomobillere yönelerek Altima ve Versa modellerinin üretimini 2025'ten itibaren durdurma kararı aldı. Şirket, gelecekte daha kullanışlı, eğlenceli ve güvenli sedan otomobiller üretmeyi hedefliyor.

Nissan'ın sevilen araçları için yolun sonu görünüyor. Bugün elektrikli otomobiller hakkında açıklama yapan Nissan, sevilen modelleri Altima ve Versa için üretimi durdurma kararı aldı. Nissan Altima ve Versa 2025'ten itibaren üretilmeyecek.

Nissan elektrikli otomobillere yöneliyor!

Nissan görünüşe göre yıllardır ürettiği Altima ve Versa'nın üretimini sonlandırıyor. Elektrikli otomobillerin pazara hakim olması nedeniyle yeni bir atılım yapan Nissan, diğer şirketler gibi gelecekte elektrikli otomobillerle anılacak. Geçtiğimiz yıllarda elektrikli araçlara öncelik verdiğini açıklayan şirket, şimdi daha kullanışlı, eğlenceli ve güvenli sedan otomobiller üretmeyi amaçladıklarını belirtti.

Nissan sızıntılara göre en çok satılan modeli Altima'nın fişini çekiyor. İlk olarak 1992 yılında otomobil piyasasına giriş yapan Altima, hala Nissan'ın en çok satan araçlarından birisi olsa da muhtemelen 2025 yılından sonra üretilmeyecek. Hatta Altima ile aynı kaderi 2006 yılından beri üretilen Versa da paylaşacak.

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Artık elektrikli modeller üretmek istediğini belirten şirket, sedan platformunda Nissan Maxima ile yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Aslında toplam satış rakamlarında Altima ve Versa'nın gerisinde kalan Maxima, muhtemelen segmenti nedeniyle Nissan'ın tam elektrikli sedan yüzü olacak.

Altima ve Versa için sonlandırma kararı şimdilik bir sızıntıdan ibaret. Nissan'dan resmi bir açıklama şimdilik gelmedi. Hatta Versa'nın 2023 satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 95,8 oranında arttığını göz önünde bulundurursak Nissan için karar süreci biraz uzun sürecek diyebiliriz. Ancak sızıntıların güçlü kaynaklardan gelmesi nedeniyle Altima ve Versa için yolun sonu diyebiliriz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Versa ve Altima modellerinin üretilmemesi nasıl sonuçlar doğurur? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.