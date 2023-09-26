Nissan, 2030 yılına kadar yeni elektrikli Micra ile karşımıza çıkacak

Japon otomobil üreticisi Nissan, Fransız otomobil devi Renault ortaklığıyla hareketlenen yeni elektrikli Micra konseptini tanıttı. Micra, daha agresif bir tasarıma sahip olacak ve 2030 yılına kadar üretilecek.

Elektrikli otomobil dünyasında rakiplerine göre geride kalan Japon otomobil üreticileri, harekete geçmeye başladı. Bunlardan biri de Fransız otomobil devi Renault ortaklığıyla hareketlenen Nissan. İkonik Micra modeliyle akılımıza kazınan firma, elektrikli Micra konsepti ile karşımıza çıktı. Ancak ortaya çıkan konsepte bakılırsa Micra, daha yırtıcı bir hale geliyor.

Nissan, yeni elektrikli Micra ile 2030 yılına kadar karşımıza çıkacak

Japon otomobil devi, özellikle İngiltere'nin hazırlandığı dizel otomobil yasağı için yeni bir strateji ile karşımıza çıktı. Bu anlamda Nissan, Consept 20-23 Hatchback isimli yeni Micra elektrikli otomobil konseptini tanıttı. Adı üstünde henüz konsept olan bu otomobilin 2030 yılına kadar karşımıza çıkacak.

Yapılan açıklamalara göre ortaya çıkan bu elektrikli otomobil, yeni Renault 5 ile benzer yapıda olacak. Renault bu otomobili 2024 yılında tanıtacak. Bu anlamda elektrikli Micra özellikleri için de önemli bir ipucu elde etmiş olacağız.

Bildiğiniz gibi konsept otomobiller, ilgi çekmek adına biraz daha cesur çizgilere sahip oluyor. Elektrikli modelin alışık olduğumuz gibi daha yumuşatılmış çizgilere sahip olma ihtimali de var.

Konsept aracın tanıtımında yer alan Nissan CEO'su Makoto Uchida, firmanın elektrikli otomobil stratejisine de değindi. Buna göre Nissan 2030 yılına kadar 19 model elektrikli otomobil tanıtacak. Ancak CEO, bu modellerin ne zaman gelmeye başlayacağını açıklamadı.

Bildiğiniz gibi AB ülkeleri de 2030 yılına kadar elektrikli otomobil dönüşümünü tamamlamanın peşinde. İngiltere ise 2035'ten itibaren dizel otomobillerin trafiğe çıkmasına izin vermeyecek. Daha önce bu tarih 2030 olarak karşımıza çıkmıştı. İngiltere, bu anlamda otomobil üreticilerine biraz daha fazla zaman tanımak istedi.

Nissan Micra elektrikli otomobil üretimi İngiltere'de yer alan fabrikada gerçekleşecek. Bunun temel sebeplerinden birisi ise Micra'nın İngiltere'nin en çok satan hatchback modeli olması. Küçük ve sevimli yapısı ile öncelikle kadın sürücülerin tercihi olan modelin bu yeni agresif yapıya bürünüp bürünmeyeceği ise merak konusu. Micra'nın özellikle Çinli elektrikli otomobillere rakip olması beklentiler arasında.

Oldukça agresif bir tasarıma sahip olan yeni Nissan Micra elektrikli otomobil konsepti sizce nasıl olmuş? Otomobil bu tasarımla gelirse satın almak ister misiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.