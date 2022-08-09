Nişantaşı Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Nişantaşı Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Nişantaşı Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Nişantaşı Üniversitesi taban puanları....

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Nişantaşı Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Nişantaşı Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli))

Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))

Diş Hekimliği (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))

Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Ücretli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Finans ve Bankacılık (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Finans ve Bankacılık (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%50 İndirimli) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Burslu) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Ücretli) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (Ücretli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Pilotaj (İngilizce) (Burslu) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Psikoloji (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Sosyal Hizmet (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Sosyal Hizmet (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Tıp (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%25 İndirimli))

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (Ücretli)(Tıp Fakültesi (Ücretli))

Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Turizm Rehberliği (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Turizm Rehberliği (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Uçak Bakım ve Onarım (%50 İndirimli) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Uçak Bakım ve Onarım (Burslu) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Uçak Bakım ve Onarım (Ücretli) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Nişantaşı Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Misyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek; teknolojik gelişmelere katkı sunabilen, bölge ve ülke gelişimine fayda sağlayabilecek, girişimci, yenilikçi, insana ve doğaya saygılı bireyler yetiştirmek

Vizyon

Bilgi ve teknoloji üretiminde öncü, yenilikçi ve uluslararası düzeyde saygın bir üniversite olmak

Temel Değerler

• İnsana ve doğaya duyarlılık

• Toplumsal sorumluluk

• Liyakat

• Etik değerlere bağlılık

• Girişimcilik, rekabetçilik, yenilikçilik

• Sürekli iyileştirme