Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Nişantaşı Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır.

Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Nişantaşı Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Nişantaşı Üniversitesi öğrenci toplulukları...

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Nişantaşı Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:

ADK KULÜBÜ

ARAMA KURTARMA KULÜBÜ

ARGE KULÜBÜ

BASKETBOL KULÜBÜ

ÇOCUK GELİŞİMİ KULÜBÜ

ÇOCUKLARA YARDIM ELİ

DANS KULÜBÜ

DJ VE MÜZİK PRODÜKSİYON KULÜBÜ

ENGELSİZ YAŞAM KULÜBÜ

E-SPOR KULÜBÜ

FANTASTİK EDEBİYAT KULÜBÜ

FUTSAL KULÜBÜ

GAZETECİLİK KULÜBÜ

GENÇ KIZILAY KULÜBÜ

GENÇ TEMA KULÜBÜ

GENÇ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ

GFB KULÜBÜ

GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ

GRAFİK TASARIMI KULÜBÜ

HAVACILIK KULÜBÜ

HAYVANSEVERLER KULÜBÜ

İHH KULÜBÜ

İLK YARDIM KULÜBÜ

INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE CLUB

KADIN ÇALIŞMALARI KULÜBÜ

KADOS KULÜBÜ

KALİTE VERİMLİLİK KULÜBÜ

KARİYER KULÜBÜ

KÜLTÜREL ETKİNLİK KULÜBÜ

KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ

MAKE UP KULÜBÜ

MASA TENİSİ KULÜBÜ

MEZUNLAR KULÜBÜ

MİMARLIK KULÜBÜ

MODA VE TEKSTİL KULÜBÜ

MOTOR SPORLARI KULÜBÜ

MULTICULTURAL SOCIAL CLUB

MUTFAK SANATLARI KULÜBÜ

MÜZİK KULÜBÜ

NİSH DRIVERS KULÜBÜ

NİSH FİZYOTERAPİ KULÜBÜ

OKÇULUK KULÜBÜ

ORYANTİRİNG KULÜBÜ

PSİKOLOJİ KULÜBÜ

RADYO NİSH KULÜBÜ

REKREASYON KULÜBÜ

RUGBY KULÜBÜ

SAĞLIK KULÜBÜ

ŞAH-MAT KULÜBÜ

SİNEMA KULÜBÜ

SOSYAL HİZMET KULÜBÜ

SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ

SOSYAL YARDIMLAŞMA KULÜBÜ

SOSYOLOJİ KULÜBÜ

SPOR GÖNÜLLÜLERİ KULÜBÜ

TANITIM VE ORGANİZASYON KULÜBÜ

TARİH KULÜBÜ

TİYATRO KULÜBÜ

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ KULÜBÜ

TOPLUMSAL DUYARLILIK KULÜBÜ

TURİZM REHBERLİK VE GEZİ KULÜBÜ

TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ ARAŞTIRMA KULÜBÜ

ULTRAASLAN ÜNİ KULÜBÜ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ

ÜNİBJK KULÜBÜ

ÜNİFEB KULÜBÜ

UNİ-TS

VOLEYBOL KULÜBÜ

YAPI KULÜBÜ

YAŞAM BOYU SPOR KULÜBÜ

YAŞLI BAKIM KULÜBÜ

YELKEN VE KÜREK KULÜBÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Nişantaşı Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Misyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek; teknolojik gelişmelere katkı sunabilen, bölge ve ülke gelişimine fayda sağlayabilecek, girişimci, yenilikçi, insana ve doğaya saygılı bireyler yetiştirmek

Vizyon

Bilgi ve teknoloji üretiminde öncü, yenilikçi ve uluslararası düzeyde saygın bir üniversite olmak

Temel Değerler

• İnsana ve doğaya duyarlılık

• Toplumsal sorumluluk

• Liyakat

• Etik değerlere bağlılık

• Girişimcilik, rekabetçilik,