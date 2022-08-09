Nişantaşı Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri
Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Nişantaşı Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır.
Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Nişantaşı Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Nişantaşı Üniversitesi öğrenci toplulukları...
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Nişantaşı Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:
- ADK KULÜBÜ
- ARAMA KURTARMA KULÜBÜ
- ARGE KULÜBÜ
- BASKETBOL KULÜBÜ
- ÇOCUK GELİŞİMİ KULÜBÜ
- ÇOCUKLARA YARDIM ELİ
- DANS KULÜBÜ
- DJ VE MÜZİK PRODÜKSİYON KULÜBÜ
- ENGELSİZ YAŞAM KULÜBÜ
- E-SPOR KULÜBÜ
- FANTASTİK EDEBİYAT KULÜBÜ
- FUTSAL KULÜBÜ
- GAZETECİLİK KULÜBÜ
- GENÇ KIZILAY KULÜBÜ
- GENÇ TEMA KULÜBÜ
- GENÇ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ
- GFB KULÜBÜ
- GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ
- GRAFİK TASARIMI KULÜBÜ
- HAVACILIK KULÜBÜ
- HAYVANSEVERLER KULÜBÜ
- İHH KULÜBÜ
- İLK YARDIM KULÜBÜ
- INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE CLUB
- KADIN ÇALIŞMALARI KULÜBÜ
- KADOS KULÜBÜ
- KALİTE VERİMLİLİK KULÜBÜ
- KARİYER KULÜBÜ
- KÜLTÜREL ETKİNLİK KULÜBÜ
- KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ
- MAKE UP KULÜBÜ
- MASA TENİSİ KULÜBÜ
- MEZUNLAR KULÜBÜ
- MİMARLIK KULÜBÜ
- MODA VE TEKSTİL KULÜBÜ
- MOTOR SPORLARI KULÜBÜ
- MULTICULTURAL SOCIAL CLUB
- MUTFAK SANATLARI KULÜBÜ
- MÜZİK KULÜBÜ
- NİSH DRIVERS KULÜBÜ
- NİSH FİZYOTERAPİ KULÜBÜ
- OKÇULUK KULÜBÜ
- ORYANTİRİNG KULÜBÜ
- PSİKOLOJİ KULÜBÜ
- RADYO NİSH KULÜBÜ
- REKREASYON KULÜBÜ
- RUGBY KULÜBÜ
- SAĞLIK KULÜBÜ
- ŞAH-MAT KULÜBÜ
- SİNEMA KULÜBÜ
- SOSYAL HİZMET KULÜBÜ
- SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ
- SOSYAL YARDIMLAŞMA KULÜBÜ
- SOSYOLOJİ KULÜBÜ
- SPOR GÖNÜLLÜLERİ KULÜBÜ
- TANITIM VE ORGANİZASYON KULÜBÜ
- TARİH KULÜBÜ
- TİYATRO KULÜBÜ
- TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ KULÜBÜ
- TOPLUMSAL DUYARLILIK KULÜBÜ
- TURİZM REHBERLİK VE GEZİ KULÜBÜ
- TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ ARAŞTIRMA KULÜBÜ
- ULTRAASLAN ÜNİ KULÜBÜ
- ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ
- ÜNİBJK KULÜBÜ
- ÜNİFEB KULÜBÜ
- UNİ-TS
- VOLEYBOL KULÜBÜ
- YAPI KULÜBÜ
- YAŞAM BOYU SPOR KULÜBÜ
- YAŞLI BAKIM KULÜBÜ
- YELKEN VE KÜREK KULÜBÜ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER
Nişantaşı Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:
Misyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek; teknolojik gelişmelere katkı sunabilen, bölge ve ülke gelişimine fayda sağlayabilecek, girişimci, yenilikçi, insana ve doğaya saygılı bireyler yetiştirmek
Vizyon
Bilgi ve teknoloji üretiminde öncü, yenilikçi ve uluslararası düzeyde saygın bir üniversite olmak
Temel Değerler
• İnsana ve doğaya duyarlılık
• Toplumsal sorumluluk
• Liyakat
• Etik değerlere bağlılık
• Girişimcilik, rekabetçilik,