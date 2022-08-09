Nişantaşı Üniversitesi Kampüs Hayatı

Nişantaşı Üniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, Nişantaşı Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için Nişantaşı Üniversitesi kampüs kampüs hayatı hakkında bilgiler haberimizde...

Üniversite kampüs hayatı her üniversite adayı öğrenci gibi merak edilmekte. NişantaşıÜniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, Nişantaşı Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için Nişantaşı Üniversitesi kampüs kampüs hayatı ve bilgiler...

NİŞANTAŞI ÜNİVESİTESİ KAMPÜS HAYATI

Nişantaşı Üniversitesi'nin kampüs yaşamı ile ilgili üniversite adaylarına verdiği bilgiler şu şekildedir:

Üniversitemiz, öğrencilerinin ders dışı zamanlarında katılabilecekleri ve faydalanabilecekleri etkinlikler için çalışmaktadır. Konferans salonlarımızda birçok alanda düzenlenen seminer, sempozyum, kongre ve konferanslar ile akademik bilgi birikimlerinin yanında sosyal ve kültürel birikimlerinin de geliştirilmesi için gerekli ortamlar yaratılmaktadır.

Bu sayede Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri, NeoTech kampüste okuyor olmanın avantajlarını yaşayarak, 5.0 eğitim kalitesinde bir akademik eğitimin yanında kültürel, sanatsal ve sosyal açıdan da gelişmiş bireyler olarak da mezun olmaktadırlar.

Birçok bilim insanı ve uzmanların kampüste öğrencilerimize sundukları akademik etkinliklerin yanısıra, kampüsümüzde çeşitli yarışmalar, spor organizasyonları, dans gösterileri, kermes günleri, fotoğraf ve resim sergileri, tiyatro etkinlikleri, film günleri, müzik konserleri, panel ve seminerler gibi yüzlerce etkinlik gerçekleştirilmektedir.

Spor Faaliyetleri

Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığının korunması ve dengeli gelişmelerine yardımcı olunması amacıyla üniversitemizde basketbol, futsal, voleybol ve masa tenisi, airsoft gibi birçok spor turnuvaları düzenlenmektedir. Bu etkinlikler öğrencilerimizin sportif becerileri geliştirmek, yaşam boyu dostluklar oluşturmak ve sağlıklı yaşam tarzını teşvik etme amacındadır. Kampüs içerisinde bulunan tam donanımlı fitness merkezi ve pilates salonu öğrencilerimize hizmet vermektedir. Çok amaçlı spor salonu, grup egzersiz salonları, cimnastik salonu, cimnastik salonu ve masa tenisi alanları gibi spor tesislerimiz her zaman öğrencilerimizin kullanımına açıktır.

Üniversitemizde sayısı her yıl artan, mevcut 18 spor takımı bulunmaktadır. Takımlarımızda milli ve elit seviyede birçok sporcu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu takımlarda yer alarak ders dışı zamanlarında hem sosyal hem de fiziksel olarak kendilerini geliştirmekte, takım ruhu ve birlikte hareket edebilme yönünden kendilerini geliştirmektedir.

Mevcut spor takımlarımız ;

Erkek Basketbol Takımı

Kadın Basketbol Takımı

Erkek Voleybol Takımı

Kadın Voleybol Takımı

Erkek Tenis Takımı

Kadın Tenis Takımı

Erkek Masa Tenisi Takımı

Kadın Masa Tenisi Takımı

Yelken Takımı

Yüzme Takımı

Futsal Takımı

Kick Boks

Oryantiring

May Thai

Plaj Voleybolu

Okçuluk

Atletizm

3x3 Basketbol

Üniversite spor takımlarımız yıl içinde yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyona katılmaktadır.