Nişantaşı'nda yılbaşı coşkuyla kutlandı
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Nişantaşı'nda yılbaşı coşkuyla kutlandı İstanbul'un gözde noktalarından olan Nişantaşı'nda yılbaşı coşkuyla kutlandı.
Nişantaşı'nda yılbaşı coşkuyla kutlandı
İSTANBUL - İstanbul'un gözde noktalarından olan Nişantaşı'nda yılbaşı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar dron ile görüntülendi.
İstanbul'un gözde noktalarından olan Nişantaşı'nda yılbaşı coşkuyla kutlandı. Yerli ve yabancı turistlerin durak noktası Nişantaşı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen etkinliklerde binlerce kişi şarkılar söyleyerek, dans ederek yılbaşını kutladı. Öte yandan Nişantaşı'ndaki kutlamalar dron ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Altınbaş - Genel