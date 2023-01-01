Nişantaşı'nda yılbaşı coşkuyla kutlandı Genel Haberleri Nişantaşı'nda yılbaşı coşkuyla kutlandı İstanbul'un gözde noktalarından olan Nişantaşı'nda yılbaşı coşkuyla kutlandı. Nişantaşı'nda yılbaşı coşkuyla kutlandı İSTANBUL - İstanbul'un gözde noktalarından olan Nişantaşı'nda yılbaşı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar dron ile görüntülendi. İstanbul'un gözde noktalarından olan Nişantaşı'nda yılbaşı coşkuyla kutlandı. Yerli ve yabancı turistlerin durak noktası Nişantaşı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen etkinliklerde binlerce kişi şarkılar söyleyerek, dans ederek yılbaşını kutladı. Öte yandan Nişantaşı'ndaki kutlamalar dron ile görüntülendi. Genel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Altınbaş Nişantaşı İstanbul Genel Haberler

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