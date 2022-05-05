Mayıs ayı kira artış oranı HESAPLAMA! Nisan enflasyonuna göre ev kira artış oranı 2022 mayıs ayında ne kadar? 2022 kira artış oranı verileri

Nisan mayıs ayı kira artış oranı kaç oldu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mayıs 2022 kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. Ev kira artış oranı 2022 mart ayında ne kadar? İşte, Mart ayı kira zam oranı...

NİSAN MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU?

2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı nisan ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 34,46 oldu. Böylece mayıs ayında kiralara en fazla %34,46 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.

2022 MAYIS KİRA ARTIŞ ORANI %34,46 OLDU

Tüik tarafından açıklanan verilere göre TÜFE 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti. Buna göre, mayıs ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %34,46 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

- Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: %34,46

Zam bedeli: 344,6 TL

Zamlı kira bedeli: 1.344,6 TL

- Mevcut kira bedeli: 2.000 TL

Zam oranı: %34,46

Zam bedeli: 689,20 TL

Zamlı kira bedeli: 2.689,20 TL

- Mevcut kira bedeli: 2.500 TL

Zam oranı: %34,46

Zam bedeli: 861,50 TL

Zamlı kira bedeli: 3.361,50 TL

Haberler.com - Gündem