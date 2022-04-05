Nisan ayı hangi burç 2022? Nisan hangi burç? Nisan ayı burç detayları...
Nisan hangi burç? Nisan ayına girmemiz ile birlikte "Nisan hangi burç sorusu ile Nisan ayı hangi burç 2021 sorusu araştırılan başlıklar arasında. Astrolojide gökyüzünde yer alan 12 takımyıldızından her birine burç denilir. Nisan, Gregoryen takviminin dördüncü ayıdır, ancak aynı zamanda Baharın sıcaklığının en iyi hissedilebildiği aydır. Peki, Nisan hangi burç? Nisan ayı hangi burç? Nisan ayı burç detayları..
Nisan ayı hangi burç? İnsanlar bin yıldır evrenin gizemlerini düşünerek, güneşin canlı hareketini, ayın aldatıcı döngüsünü ve tepedeki sınırsız yıldızların girdabını izliyorlar. Astroloji ve astronomi , binlerce yıldır ayrılmaz bir şekilde bağlantılıydı. Bu iki alan zaman içinde çözülmüş olsa da, kozmosun mistik öğretileri bugün hala bize rehberlik ediyor.
NİSAN AYI HANGİ BURÇ?
Nisan ayında doğanlar 2 farklı burca sahip olabilirler. 1 Nisan ve 20 Nisan tarihleri arasında doğanların burcu Koç burcudur.
21 Mart - 21 Nisan ayı tarihleri arasında doğan bir kişi Koç burcudur.
Nisan, Gregoryen takviminin dördüncü ayıdır, ancak aynı zamanda Baharın sıcaklığının en iyi hissedilebildiği aydır. Nisan ayı, 1 Nisan Şaka Günü'nün aptallığı ve gönülsüzlüğüyle başlıyor, ancak Vergi Günü yaklaşırken ruh hali hızla değişiyor. Uluslararası olarak Nisan da aynı derecede önemlidir. İster Dünya Günü, Güney Afrika'da Özgürlük Günü, ister Buda'nın Doğum Günü olsun, Nisan ayı dünya çapında birçok unutulmaz olayı barındırır.
Nisan ayı ile ilişkilendirilen iki burç Koç ve Boğa burcudur. 1 Nisan - 19 Nisan arasında doğan insanlar Koç burcunun üyeleridir. Koç, doğuştan gelen kararlılığı ve tutkusuyla tanımlanabilir. 20 Nisan - 30 Nisan arasında doğanlar için Boğa burcunda doğarlar. Dünyevi Boğa, gerçekçi, pragmatik ve pratik doğası ile tanınır. Nisan ayında doğanlar hakkında daha fazla bilgi için aşağıda listelenen burçlara bakın.
Elementi: Toprak
Niteliği: Sabit
Gezegeni: Venüs
Rengi: Toprak renkler, taba, bej, kahve, yeşil
Taşı: Zümrüt
Günü: Cuma
Boğa burcu özellikleri: Güvenilir, rahatına, konforuna, yemeğe düşkün, gurme, harekete geçmekte zorlanan
Boğa burcu erkeği: Güven ve sadakat önemlidir. Bir Boğa erkeğinin güvenini kazandıysanız sizden kolay kolay vazgeçmez. Süslü, bakımlı, makyajlı kadınlardan hoşlanır. Lüks, para ve maddiyat onun için önemlidir.
Boğa burcu kadını: Giyinmekten, süslenmekten hoşlanan, her daim güzel görünmek isteyen, alımlı, bakımlı, güzel kadındır. İlişkilerinde güven çok önemlidir. Karşılığında sonsuz bir sadakat sunabilir. Para harcamayı, alışverişi sever ancak hesabını da bilir.
Tarzı: Zarif, yumuşak, rahat giysiler, zengin, şık, kibar, oturaklı görünüm.
Bedende temsil ettiği bölge: Boyun, boğaz
Anlaştığı burçlar: Başak, Akrep, Terazi
Anlaşamadığı burçlar: Aslan, Kova, Yay
Burç Uyumu:
Boğa - Koç Uyumu
Boğa - Boğa Uyumu
Boğa - İkizler Uyumu
Boğa - Yengeç Uyumu
Boğa - Aslan Uyumu
Boğa - Başak Uyumu
Boğa - Terazi Uyumu
Boğa - Akrep Uyumu
Boğa - Yay Uyumu
Boğa - Oğlak Uyumu
Boğa - Kova Uyumu
Boğa - Balık Uyumu
Olumlu yönleri: Güvenilir, sadık, zevkli, gurme, sahiplenici, tutkulu, yaratıcı, estetik ve sanat yönü güçlü, uyumlu, lüks ve konfora düşkün, sağlıklı
Olumsuz yönleri: Ağır, inatçı, sabitfikirli, tutucu, bağımlı, keyifçi, yavaş ama sert öfkelenen
Aşık Boğa: Boğa burcu ilişkilerinde güven arar ve güvenli limanı bulduğunda kolay kolay vazgeçmez ve bırakmaz. Genellikle karşı tarafın bırakmasını veya hareket geçmesini yeğler. Fazlasıyla sabırsız veya hareketli biriyseniz, bir Boğa burcuyla birlikteliğiniz epey zor olabilir. Zira yavaşlıkları, ağırlıkları sizi çileden çıkarabilir. Ancak aradığınız huzur ve kararlılıksa ideal bir eş olabilir. Yemeğe oldukça düşkündür. Zengin sofralar, keyifli ortamlarla Boğa burcu eşinizi veya sevgilinizi şımartabilirsiniz.
Anne Boğa: Çocuğuna gereken konforu, rahatlığı sağlamakta zorlanmaz. Toprakla, doğayla arası iyi olduğu için çocuğunu parklara, ormana, denize götürmeyi sever. Kız çocuklarını süslemeyi, erkek çocuklarını şık ve alımlı giydirmeyi sever.
Baba Boğa: Güvenilir, sağlamcı bir babadır. Çocukların maddi ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır, gereken parayı sağlamaya çalışır. Çocuklarına huzurlu, istikrarlı, sıcak bir yuva sunmak ister.
Çocuk Boğa: Harekete geçirmek kolay değildir. Fiziksel aktivitelerde zorlanabilir ancak bir şeyi sevip karar kıldı mı asla vazgeçmez. Başladığı işi ve aktiviteyi sonuna dek götürmek ister. Oyunların başından almak, sevdiği, bağlandığı ortamdan koparmak oldukça zordur.
Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs )
Boğa, boğa tarafından temsil edilen bir toprak burcudur. Göksel ruh hayvanları gibi, Taureanlar da yumuşak sesler, yatıştırıcı aromalar ve sulu tatlarla çevrili sakin, pastoral ortamlarda dinlenmenin tadını çıkarır.
Boğa Burcu Özellikleri
Grup: Toprak/dişi/sabit/negatif
Renk: Ateş pembe, açık mavi, eflatun
Şanslı Sayı: 6
Yönetici Gezegen: Venüs
Karşıt Burç: Akrep
Uğurlu Taş: Elmas
Şanslı Gün: Cuma
Ağaçlar: selvi, dişbudak, asma incir, elma, armut, kayısı badem, eğreltiotu
Çiçekler: Pembe gül, pembe karanfil, şebboy, menekşe
Şehirler: Newyork, Dublin, Leipzig, Rodos
Metal: Bakır
Hangi burç, hangi aya denk geliyor? İşte aylara göre burçlar...
Koç
21 Mart - 20 Nisan
Boğa
21 Nisan - 20 Mayıs
İkizler
21 Mayıs - 21 Haziran
Yengeç
22 Haziran - 22 Temmuz
Aslan
23 Temmuz - 22 Ağustos
Başak
23 Ağustos - 22 Eylül
Terazi
23 Eylül - 23 Ekim
Akrep
24 Ekim - 22 Kasım
Yay
23 Kasım - 21 Aralık
Oğlak
22 Aralık - 20 Ocak
Kova
21 Ocak - 18 Şubat
Balık
19 Şubat - 20 Mart
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022