Nisan ayı hangi burç 2022? Nisan hangi burç? Nisan ayı burç detayları...

Nisan ayı hangi burç? İnsanlar bin yıldır evrenin gizemlerini düşünerek, güneşin canlı hareketini, ayın aldatıcı döngüsünü ve tepedeki sınırsız yıldızların girdabını izliyorlar. Astroloji ve astronomi , binlerce yıldır ayrılmaz bir şekilde bağlantılıydı. Bu iki alan zaman içinde çözülmüş olsa da, kozmosun mistik öğretileri bugün hala bize rehberlik ediyor.

NİSAN AYI HANGİ BURÇ?

Nisan ayında doğanlar 2 farklı burca sahip olabilirler. 1 Nisan ve 20 Nisan tarihleri arasında doğanların burcu Koç burcudur.

21 Mart - 21 Nisan ayı tarihleri arasında doğan bir kişi Koç burcudur.

Nisan, Gregoryen takviminin dördüncü ayıdır, ancak aynı zamanda Baharın sıcaklığının en iyi hissedilebildiği aydır. Nisan ayı, 1 Nisan Şaka Günü'nün aptallığı ve gönülsüzlüğüyle başlıyor, ancak Vergi Günü yaklaşırken ruh hali hızla değişiyor. Uluslararası olarak Nisan da aynı derecede önemlidir. İster Dünya Günü, Güney Afrika'da Özgürlük Günü, ister Buda'nın Doğum Günü olsun, Nisan ayı dünya çapında birçok unutulmaz olayı barındırır.

Nisan ayı ile ilişkilendirilen iki burç Koç ve Boğa burcudur. 1 Nisan - 19 Nisan arasında doğan insanlar Koç burcunun üyeleridir. Koç, doğuştan gelen kararlılığı ve tutkusuyla tanımlanabilir. 20 Nisan - 30 Nisan arasında doğanlar için Boğa burcunda doğarlar. Dünyevi Boğa, gerçekçi, pragmatik ve pratik doğası ile tanınır. Nisan ayında doğanlar hakkında daha fazla bilgi için aşağıda listelenen burçlara bakın.

Elementi: Toprak

Niteliği: Sabit

Gezegeni: Venüs

Rengi: Toprak renkler, taba, bej, kahve, yeşil

Taşı: Zümrüt

Günü: Cuma

Boğa burcu özellikleri: Güvenilir, rahatına, konforuna, yemeğe düşkün, gurme, harekete geçmekte zorlanan

Boğa burcu erkeği: Güven ve sadakat önemlidir. Bir Boğa erkeğinin güvenini kazandıysanız sizden kolay kolay vazgeçmez. Süslü, bakımlı, makyajlı kadınlardan hoşlanır. Lüks, para ve maddiyat onun için önemlidir.

Boğa burcu kadını: Giyinmekten, süslenmekten hoşlanan, her daim güzel görünmek isteyen, alımlı, bakımlı, güzel kadındır. İlişkilerinde güven çok önemlidir. Karşılığında sonsuz bir sadakat sunabilir. Para harcamayı, alışverişi sever ancak hesabını da bilir.

Tarzı: Zarif, yumuşak, rahat giysiler, zengin, şık, kibar, oturaklı görünüm.

Bedende temsil ettiği bölge: Boyun, boğaz

Anlaştığı burçlar: Başak, Akrep, Terazi

Anlaşamadığı burçlar: Aslan, Kova, Yay

Burç Uyumu:

Boğa - Koç Uyumu

Boğa - Boğa Uyumu

Boğa - İkizler Uyumu

Boğa - Yengeç Uyumu

Boğa - Aslan Uyumu

Boğa - Başak Uyumu

Boğa - Terazi Uyumu

Boğa - Akrep Uyumu

Boğa - Yay Uyumu

Boğa - Oğlak Uyumu

Boğa - Kova Uyumu

Boğa - Balık Uyumu

Olumlu yönleri: Güvenilir, sadık, zevkli, gurme, sahiplenici, tutkulu, yaratıcı, estetik ve sanat yönü güçlü, uyumlu, lüks ve konfora düşkün, sağlıklı

Olumsuz yönleri: Ağır, inatçı, sabitfikirli, tutucu, bağımlı, keyifçi, yavaş ama sert öfkelenen

Aşık Boğa: Boğa burcu ilişkilerinde güven arar ve güvenli limanı bulduğunda kolay kolay vazgeçmez ve bırakmaz. Genellikle karşı tarafın bırakmasını veya hareket geçmesini yeğler. Fazlasıyla sabırsız veya hareketli biriyseniz, bir Boğa burcuyla birlikteliğiniz epey zor olabilir. Zira yavaşlıkları, ağırlıkları sizi çileden çıkarabilir. Ancak aradığınız huzur ve kararlılıksa ideal bir eş olabilir. Yemeğe oldukça düşkündür. Zengin sofralar, keyifli ortamlarla Boğa burcu eşinizi veya sevgilinizi şımartabilirsiniz.

Anne Boğa: Çocuğuna gereken konforu, rahatlığı sağlamakta zorlanmaz. Toprakla, doğayla arası iyi olduğu için çocuğunu parklara, ormana, denize götürmeyi sever. Kız çocuklarını süslemeyi, erkek çocuklarını şık ve alımlı giydirmeyi sever.

Baba Boğa: Güvenilir, sağlamcı bir babadır. Çocukların maddi ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır, gereken parayı sağlamaya çalışır. Çocuklarına huzurlu, istikrarlı, sıcak bir yuva sunmak ister.

Çocuk Boğa: Harekete geçirmek kolay değildir. Fiziksel aktivitelerde zorlanabilir ancak bir şeyi sevip karar kıldı mı asla vazgeçmez. Başladığı işi ve aktiviteyi sonuna dek götürmek ister. Oyunların başından almak, sevdiği, bağlandığı ortamdan koparmak oldukça zordur.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs )

Boğa, boğa tarafından temsil edilen bir toprak burcudur. Göksel ruh hayvanları gibi, Taureanlar da yumuşak sesler, yatıştırıcı aromalar ve sulu tatlarla çevrili sakin, pastoral ortamlarda dinlenmenin tadını çıkarır.

Boğa Burcu Özellikleri

Grup: Toprak/dişi/sabit/negatif

Renk: Ateş pembe, açık mavi, eflatun

Şanslı Sayı: 6

Yönetici Gezegen: Venüs

Karşıt Burç: Akrep

Uğurlu Taş: Elmas

Şanslı Gün: Cuma

Ağaçlar: selvi, dişbudak, asma incir, elma, armut, kayısı badem, eğreltiotu

Çiçekler: Pembe gül, pembe karanfil, şebboy, menekşe

Şehirler: Newyork, Dublin, Leipzig, Rodos

Metal: Bakır

Hangi burç, hangi aya denk geliyor? İşte aylara göre burçlar...

Koç

21 Mart - 20 Nisan

Boğa

21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler

21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç

22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan

23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak

23 Ağustos - 22 Eylül

Terazi

23 Eylül - 23 Ekim

Akrep

24 Ekim - 22 Kasım

Yay

23 Kasım - 21 Aralık

Oğlak

22 Aralık - 20 Ocak

Kova

21 Ocak - 18 Şubat

Balık

19 Şubat - 20 Mart

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