Nisan ayı seçim anketi! Son yapılan seçim anketinde durum ne? ORC Araştırma son seçim anketinde durum ne oldu?

2018 seçimlerini en doğru tahmin eden ORC Araştırma, son anketini İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da yaptı. Seçime sayılı günler kala Nisan ayı seçim anketi birçok vatandaş tarafından araştırılmakta. Peki, Son yapılan seçim anketinde durum ne? ORC Araştırma son seçim anketinde durum ne oldu?

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. ORC Araştırma, son anketini İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da yaptı. "Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorulan ankete AK Parti ve MHP'deki kan kaybı, CHP ve İYİ Parti'deki yükseliş damga vurdu. Peki, Son yapılan seçim anketinde durum ne? ORC Araştırma son seçim anketinde durum ne oldu?

NİSAN AYI SEÇİM ANKETİ

İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da yapılan ankette "Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorulurken, AK Parti ve Mhp'deki düşüş, CHP ve İyi Parti'deki yükseliş dikkat çekti. İstanbul'da yapılan ankette AK Parti yüzde 35.9 ile birinci, CHP yüzde 29.8 ile ikinci, İYİ Parti yüzde 12.3 ile üçüncü, Yeşil Sol Parti yüzde ile 11.9 dördüncü, MHP ise yüzde 4.8 ile beşinci sırada yer aldı. AK Parti 2018 seçimlerine göre, İstanbul'da yüzde 6.8, MHP yüzde 3.5 oy kaybetti. CHP yüzde 3.4, İYİ Parti ise yüzde 4.3 oyunu artırdı.

CUMHUR İTTİFAKI BURSA'DA KAN KAYBETTİ

Bursa'da yapılan ankette AK Parti yüzde 40.1 ile zirvenin sahibi oldu. Yüzde 26.7 oy alan CHP ikinci, yüzde 16.2 oy alan İYİ Parti üçüncü, yüzde 6.1 oy alan MHP dördüncü, yüzde 4.9 oy alan Yeşil Sol Parti ise beşinci oldu. AK Parti 2018 seçimlerine göre, Bursa'da yüzde 6.1, MHP yüzde 4.6 oranında düşüş, CHP yüzde 4, İYİ Parti ise yüzde 3.8 yükseliş gösterdi.