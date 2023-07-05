Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emekli zammına etki edecek haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 3.92 artarken, yıllık bazda ise yüzde 38.21'ye geriledi. İlk 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 19.77 oldu. Ardından ise Nisan ayı enflasyon oranı kaç 2023? TÜİK Nisan ayı enflasyon kaç çıktı? Nisan ayı enflasyon rakamı ne? soruları gündeme geldi.

Nisan ayı enflasyon oranı kaç 2023? TÜİK Nisan ayı enflasyon kaç çıktı? Nisan ayı enflasyon rakamı ne? merak ediliyor. Merakla beklenen haziran ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon; 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti. Peki, Nisan ayı enflasyon oranı kaç 2023? TÜİK Nisan ayı enflasyon kaç çıktı? Nisan ayı enflasyon rakamı ne?

NİSAN AYI ENFLASYON KAÇ ÇIKTI?

Enflasyon nisan ayında yüzde 2,39 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak açıklanırken düşüş eğilimi önceki aylarda olduğu gibi devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de son açıklamasında "Enflasyonu büyümeden taviz vermeden düşürüyoruz, yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz" demişti.

2023 AYLIK ENFLASYON ORANLARI NE?

Merakla beklenen haziran ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon; 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

MAYIS AYI ENFLASYON KAÇ ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

MART AYI ENFLASYON KAÇ ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti.