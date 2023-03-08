Öğrenci ve veliler Nisan ara tatili için araştırmalarını sürdürüyor. MEB 2022-2023 takviminde değişiklik olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki, Nisan ara tatili olacak mı? Ara tatil ne zaman olacak 2023? Okullarda ikinci dönem ara tatili iptal mi edilecek mi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından eğitime ara verilmişti. Deprem bölgesi dışında kalan 71 ilde okullar 20 Şubat'ta açılmıştı, 10 ilde ise okullar kademeli olarak açılıyor. MEB 2022-2023 eğitim-öğretim takvimine bakıldığında 2.Dönem ara tatil, Nisan ayında yapılacak. Peki, Nisan ara tatili olacak mı? Ara tatil ne zaman olacak 2023? Okullarda ikinci dönem ara tatili iptal mi edilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. Normal şartlarda resmi tatillerden olan Ramazan bayramında öğrenciler ek olarak tatil yapıyordu.

NİSAN TATİLİ ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

2. ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek. MEB tarafından nisan tatilinin ertelenmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.

2022- 2023 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

1. DÖNEM: 12 Eylül 2022- 20 Ocak 2023

1. ARA TATİL: 14/18 Kasım 2022

YARIYIL TATİLİ: 23 Ocak- 3 Şubat 2023

2. DÖNEM: 6 Şubat/ 16 Haziran 2023

2. ARA TATİL: 17/20 Nisan 2023