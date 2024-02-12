NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN? Ara tatil ne zaman başlayacak?

Okullar, 2. dönem öncesinde yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatili, 19 Ocak Cuma günü karne dağıtımıyla başlamış ve tatil süreci cumartesi ve pazar günlerini de içererek öğrencilere toplam 16 gün dinlenme fırsatı sunmuştu. Peki, NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN? Ara tatil ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Okullarda 2. dönem, 5 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında ikinci ara tatil gerçekleştirilecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran tarihinde ikinci dönemin sona ermesiyle tamamlanacak.

AKADEMİK TAKVİM

Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yayınlanan akademik takvime göre, birinci dönem 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp, 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlarken 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.İkinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi - 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında olacaktır.