Kahramanmaraş ve 11 ili vuran deprem nedeniyle tüm ülkede yarıyıl tatili uzatılmıştı. Afet bölgesinde ise okullar incelemelerin ardından kademeli olarak başlatılacak. Peki, Nisan tatili olarak da bilinen okullarda 2. ara tatil ne zaman, iptal mi oldu merak ediliyor. Nisan ara tatil iptal mi? İkinci ara tatil ne zaman? Nisan tatili ertelendi mi?

İkinci ara tatil yarıyıl tatilinin sonlanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Tüm ülkeyi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrasında ülke çağında Milli yas ilan edilmişti ve tüm okullarda yarıyıl tatili uzatılmıştı. Peki, Nisan ara tatil iptal mi? İkinci ara tatil ne zaman? Nisan tatili ertelendi mi? İşte detaylar haberimizde...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. Normal şartlarda resmi tatillerden olan Ramazan bayramında öğrenciler ek olarak tatil yapıyordu.

NİSAN TATİLİ ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

2. ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek. MEB tarafından nisan tatilinin ertelenmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.

2022- 2023 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

1. DÖNEM: 12 Eylül 2022- 20 Ocak 2023

1. ARA TATİL: 14/18 Kasım 2022

YARIYIL TATİLİ: 23 Ocak- 3 Şubat 2023

2. DÖNEM: 6 Şubat/ 16 Haziran 2023

2. ARA TATİL: 17/20 Nisan 2023