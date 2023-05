Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Nisan Ak geliyor. Peki, Nisan Ak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Müzisyen Nisan Ak'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

NİSAN AK KİMDİR?

Nisan Ak 1991 İstanbul doğumludur. Nisan Ak Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdi ve ardından Bilgi Üniversitesi Kompozisyon bölümünü kazandı. 2013'te City University of New York ve Queens College'da aldığı eğitimlerin ardından University of South Carolina'da doktoraya başladı.

Nisan Ak Güney Amerika kıtası dahil olmak üzere 4 farklı kıtada birçok konserde misafir şeflik yapmıştır. Nisan Ak, Richmond Oratoryo Topluluğu ve Bruch Oda Orkestrası'nın Müzik Direktörü'dür. Aiken Senfoni ve Columbia Oda orkestralarında ise Asistan Şef olarak çalışmalarına devam etmektedir. Doktorasını bitirmek üzere, yani Türkçe'de ki "sanatta yeterlilik" seviyesine gelmiş Nisan Ak, orkestra şefliği ile ilgili bildiklerini Sonsuz Oda'da anlatıyor.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Nisan Ak'ın Twitter'da toplamda 46 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram'da ise 52 bin takipçisi bulunmaktadır.