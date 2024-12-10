NİSAN 2025 ARA TATİL: Okullar ne zaman tatil? İkinci ara tatil hangi tarihte başlıyor?

Nisan 2025 ara tatil ne zaman başlıyor ve 15 tatil (sömestr) hangi tarihte olduğu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Okullar ne zaman tatil? İkinci ara tatil hangi tarihte başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

OKULLAR NE ZAMAN TATİL?

Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.

NİSAN 2025 ARA TATİLİ HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

İkinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.