Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi

İsrail tarihinin en büyük hava saldırısı

 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi

Hizbullah'ı endişelendiren fotoğraf! Dünyayı açık açık uyardılar

 Münbiç'i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka

61 yıllık rejimi deviren muhaliflerin yeni hedefi belli oldu
Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş

Putin'e kaçarken çantasına Merkez Bankası'nı sığdırmış

NİSAN 2025 ARA TATİL: Okullar ne zaman tatil? İkinci ara tatil hangi tarihte başlıyor?

NİSAN 2025 ARA TATİL: Okullar ne zaman tatil? İkinci ara tatil hangi tarihte başlıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sömestr tatili ne zaman başlıyor ve MEB'e bağlı okullar ne zaman tatil olacağı gündeme geliyor. İkinci ara tatil hangi tarihte ve Nisan 2025 okullar ne zaman tatil sorularına yanıt aranıyor. Peki, ara tatil ne zaman?

Nisan 2025 ara tatil ne zaman başlıyor ve 15 tatil (sömestr) hangi tarihte olduğu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Okullar ne zaman tatil? İkinci ara tatil hangi tarihte başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

OKULLAR NE ZAMAN TATİL?

Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

NİSAN 2025 ARA TATİL: Okullar ne zaman tatil? İkinci ara tatil hangi tarihte başlıyor?

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.

NİSAN 2025 ARA TATİL: Okullar ne zaman tatil? İkinci ara tatil hangi tarihte başlıyor?

NİSAN 2025 ARA TATİLİ HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

İkinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Eski devlet başkanıyla komşu olacak! İşte Esad'ın Moskova'da bundan sonraki hayatı
img

Esad'ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu
img

Özdağ'dan "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? 2025 Ocak asgari ücret ne zaman belli olur? Resmi Gazete bugün (10 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! NİSAN 2025 ARA TATİL: Okullar ne zaman tatil? İkinci ara tatil hangi tarihte başlıyor? Asgari ücret toplantısı bugün saat kaçta? 10 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE 10 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? Bugün hava durumu nasıl olacak? 10 Aralık İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur var mı? 10 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Kocaeli hava durumu 10 Aralık | Bugün Kocaeli'nde yağmur var mı, hava nasıl olacak? MasterChef Beyza ve Eda neden kavga etti? Dün akşam MasterChef'te neler oldu? Bursa hava durumu 10 Aralık | Bugün Bursa'da kar var mı, hava nasıl olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.