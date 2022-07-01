Nisa şampiyon mu oldu? Survivor 2022 şampiyonu Nisa mı oldu? Nisa Bölükbaşı kimdir, aslen nereli, mesleği ne? - Haberler

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Nisa şampiyon mu oldu? Survivor 2022 şampiyonu Nisa mı oldu? Nisa Bölükbaşı kimdir, aslen nereli, mesleği ne?

Haberler.com - Gündem
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Nisa şampiyon mu oldu? Survivor 2022 şampiyonu Nisa mı oldu? Nisa Bölükbaşı kimdir, aslen nereli, mesleği ne?

Survivor 2022'de şampiyon belli oldu. 6 aylık serüvenin sonunda Nisa, Adem'den daha çok SMS alarak Survivor 2022 şampiyonu oldu. Peki, Nisa Bölükbaşı kimdir, aslen nereli, mesleği ne? İşte bilgiler...

İzleyiciler bu yıl Survivor şampiyonu kim oldu merak ediyor. Nisa şampiyon mu oldu? Survivor 2022 şampiyonu Nisa mı oldu? Nisa Bölükbaşı kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Nisa şampiyon mu oldu? Nisa kaç yaşında? Nisa aslen nereli?

Survivor 2022 All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı oluyor. Nisa, Adem'den daha fazla SMS oyu alarak bu sezonun şampiyonu oldu.

Bu zorlu sezonun şampiyonu Nisa oluyor. Adem Survivor 2022'de 2. olurken, Batuhan ise 3. oldu.

Nisa şampiyon mu oldu? Survivor 2022 şampiyonu Nisa mı oldu? Nisa Bölükbaşı kimdir, aslen nereli, mesleği ne?

Doğum tarihi : 2 Temmuz 1998

Doğum yer i: Prag

Nisa Bölükbaşı, 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O senelerde profesyonel kayak yapmaya davet edilmişti. Fakat dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kalmıştır. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynamıştır. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Aynı zamanda, takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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