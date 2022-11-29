Survivor'da aşk yaşamaya başlayan ve evlenecekleri düşünülen Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'in ilişkisi sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Sevilen ikilinin ilişkisi gündemde yerini almayı başarmıştı. Şimdi ise sevenlerini üzen haber geldi. Peki, Nisa Bölükbaşı Ogeday Girişken ayrıldı mı? Nisa Bölükbaşı Ogeday Girişken neden ayrıldı?

Nisa Bölükbaşı Ogeday Girişken ayrıldı mı? sorusu aratılıyor. Survivor'ın son sezonunda şampiyon olan ve şampiyonluğu günlerce tartışılan Nisa Bölükbaşı, aynı yarışmada olduğu Ogeday Girişken ile uzun zamandır aşk yaşıyor. Yarışma esnasında ilişkilerini göz önünde yaşamayan ikili, Türkiye'ye döndükten sonra aşklarına dolu dizgin devam etti. Peki, Nisa Bölükbaşı Ogeday Girişken ayrıldı mı? Nisa Bölükbaşı Ogeday Girişken neden ayrıldı? İşte detaylar...

NİSA BÖLÜKBAŞI OGEDAY GİRİŞKEN AYRILDI MI?

Sosyal medya hesaplarından sık sık romantik pozlarını paylaşan ikilinin ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Nisa ve Ogeday'ın Instagram'dan birbirini takipten çıkartarak fotoğraflarını da silmesi ayrılık iddiasını güçlendirdi. İkiliden ayrılık iddiasına henüz bir açıklama gelmedi.