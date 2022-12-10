Survivor yarışmasında ses getiren isimlerden biri olan Nisa Bölükbaşı hakkında merak edilenler var. Sempatik kişiliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Nisa Bölükbaşı sevgilisi kim? Nisa Bölükbaşı hayatı ve biyografisi!

Nisa Bölükbaşı'nın hayatı merak ediliyor. Tv 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasına katılan Nisa Bölükbaşı hakkında merak edilenler var. Peki, Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Nisa Bölükbaşı sevgilisi kim? Nisa Bölükbaşı hayatı ve biyografisi!

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya gelen Nisa Bölükbaşı'nın babası Türk ve Boşnak asıllı, annesi ise Çek asıllıdır. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başlayan Nisa Bölükbaşı 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi yüzme takımında yer almaya başladı. Aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edilen Nisa Bölükbaşı dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

Survivor Nisa'nın sporla ilişkisi bununla da bitmiyor. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu. Bunun yanında voleybol oynamaya başladı. Takımının en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. Nisa Bölükbaşı 2018'de mimarlık okumaya başladı. Okulu için voleybolu bırakmak zorunda kalan Nisa Bölükbaşı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. Survivor Nisa 1.70 cm boyunda ve 60 kilodur.