Survivor'ın son sezonunda şampiyon olan ve şampiyonluğu günlerce tartışılan Nisa Bölükbaşı, aynı yarışmada olduğu Ogeday Girişken ile uzun zamandır aşk yaşıyor. Nisa Bölükbaşı ile Ogeday sevgili mi, ayrıldı mı merak ediliyor. Nisa Bölükbaşı ile Ogeday sevgili mi? Nisa Bölükbaşı ile Ogeday sevgili mi?

Survivor yarışma esnasında ilişkilerini göz önünde yaşamayan ikili, Türkiye'ye döndükten sonra aşklarına dolu dizgin devam etti. Evlenecekleri beklenen çiftin kötü haber geldi. Nisa Bölükbaşı ile Ogeday sevgili mi ve Nisa Bölükbaşı ile Ogeday ayrıldı mı soruları gündeme geliyor. Nisa Bölükbaşı ile Ogeday sevgili mi? Nisa Bölükbaşı ile Ogeday sevgili mi? Nisa Bölükbaşı ile Ogeday ayrıldı mı?

NİSA BÖLÜKBAŞI İLE OGEDAY SEVGİLİ Mİ?

Survivor'ın son sezonunda şampiyon olan ve şampiyonluğu günlerce tartışılan Nisa Bölükbaşı, aynı yarışmada olduğu Ogeday Girişken ile uzun zamandır aşk yaşıyor. Yarışma esnasında ilişkilerini göz önünde yaşamayan ikili, Türkiye'ye döndükten sonra aşklarına dolu dizgin devam etti. Evlenecekleri beklenen çiftin kötü haber geldi.

NİSA BÖLÜKBAŞI İLE OGEDAY AYRILDI MI?

Survivor'da aşk yaşamaya başlayan ve evlenecekleri düşünülen Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'in ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü. Sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkartan ikili, birlikte çektirdikleri fotoğrafları da sildi.

Sosyal medya hesaplarından sık sık romantik pozlarını paylaşan ikilinin ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Nisa ve Ogeday'ın Instagram'dan birbirini takipten çıkartarak fotoğraflarını da silmesi ayrılık iddiasını güçlendirdi. İkiliden ayrılık iddiasına henüz bir açıklama gelmedi.