Nisa bebeğin beyin fonksiyonlarının beyin ölümü açısından araştırıldığında apne testi ve BT anjiyo yapılmış olup beyin ölümü tespit edilmediğini aktaran Bakan Koca, "Genel durumu ciddi olup yakın takip ve tedavisi devam etmektedir" ifadesini kullandı. Peki, Nisa bebek sağlık durumu nasıl, öldü mü, yaşıyor mu? Nisa bebeğin son durumu nasıl? Nisa bebek beyin ölümü gerçekleşti mi? Resmi açıklama geldi mi?

NİSA BEBEK ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık Bakanı Koca, Nisa bebeğin güncel sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nisa bebeğin beyin fonksiyonlarının beyin ölümü açısından araştırıldığında apne testi ve BT anjiyo yapılmış olup beyin ölümü tespit edilmediğini aktaran Bakan Koca, "Genel durumu ciddi olup yakın takip ve tedavisi devam etmektedir" ifadesini kullandı.

İstanbul Pendik'te 29 Mart Salı günü meydana gelen olayda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz ve beraberindeki ekip, Pendik'te boş araziye bırakılmış bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa bebek bir anda Türkiye'nin de gündemine oturdu.

ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı Nisa Mihriban'ın beyin ölümün gerçekleştiği ile ilgili haberler üzerine Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde Nisa bebeğin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun takip edildiği paylaşımı yapmıştı.

"BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT EDİLMEDİ"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yeni açıklamada Bakan Koca, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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