Nisa bebek öldü mü? SON DURUMU! Nisa bebek ne oldu?

Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde 3 aylık bebeği sokakta bulanlar ekiplere haber vermişti. Bölgeye gelen acil tıp teknisyeni tarafından emzirilen ve Nisa Mihriban adı verilen bebek, hastanede tedavi altına alınmıştı. Bebeği sokağa terk eden 20 yaşındaki anne Ebru S. ise yargılanmaya başlanmıştı. Peki, Nisa bebek öldü mü? Nisa bebek ne oldu? Nisa bebek son durumu merak ediliyor.

Nisa bebek öldü mü? Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde 3 aylık bebeği sokakta bulanlar ekiplere haber vermişti. Bölgeye gelen acil tıp teknisyeni tarafından emzirilen ve Nisa Mihriban adı verilen bebek, hastanede tedavi altına alınmıştı. Bebeği sokağa terk eden 20 yaşındaki anne Ebru S. ise yargılanmaya başlanmıştı. Peki, Nisa bebek öldü mü? Nisa bebek ne oldu? Nisa bebek son durumu merak ediliyor. İşte detaylar...

NİSA BEBEK ÖLDÜ MÜ?

Pendik'te 'Nisa Mihriban' olarak tanınan Ebrar Nil bebeği sokağa terk eden anne Ebru S.'nin yargılandığı davada karar açıklandı. Anne Ebru S. hakkında 'terk' suçundan 5 ay hapis cezası verildi. Duruşmada savunma yapan anne Ebru S, "30 Eylül'de Ebrar öldü. Ben cenazesine katıldım. Bütün işlemlerini yaptım." dedi.

"EBRAR ÖLDÜ, CENAZESİNE KATILDIM"

Duruşmada savunma yapan anne Ebru S., "30 Eylül'de Ebrar öldü. Ben cenazesine katıldım. Bütün işlemlerini yaptım. Ben zaten onu bıraktıktan sonra Ebrar'ın yanında olmaya çalıştım" dedi

"BEBEĞİNİ BIRAKMAK ZORUNDA KALMIŞ"

Sanık avukatı ise beyanında "Müvekkil tüm bu işlemlerden çok sarsıldı, yoruldu. Ailesine de bu olayları açıklayamadığı için kürtaj başvurusu yaptı fakat hastane bebeği alamayacaklarını söyledi. Çok genç yaşta meydana gelen bir hamilelik. Ardından sığınma evine gitmiş, orada da psikolog görüşmesi yapılmamış. Ardından bebeğini bırakmak zorunda kalmış, fakat binadaki bütün zillere basmıştır. Müvekkilimin bebeğin vefat etmesinde bir suçu yoktur. Haksız ve hukuka aykırı şekilde 2 ay cezaevinde kalmıştır" diye konuştu.

5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme Ebru S. hakkında 'Terk' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, Ebru S.'nin sabıkasız olduğunu dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ebru S.'nin 29 Mart 2022 tarihinde kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan ve 'Nisa Mihriban' olarak bilinen 3 aylık bebeğini Pendik'te bir binanın yanındaki araziye bıraktığı anlatılıyor. İddianamede sanık Ebru S.'nin bebeği bırakmadan önce karnını doyurup uyuttuktan sonra bebeği battaniyeye sardığı ve puset içine koyduğu ifade ediliyor.