Nisa bebek öldü mü? Nisa Mihriban bebek son durum nedir? - Haberler

Nisa bebek öldü mü, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul'da 29 Mart salı günü 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz ve arkadaşları tarafından bulunan, Durmaz'ın sütanneliğini yapmasıyla birlikte bir anda tüm Türkiye'nin gündemine oturan Nisa bebekle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Nisa bebek öldü mü? Nisa bebek son durum nedir?

NİSA BEBEK SON DURUM NEDİR?

Nisa Mihriban, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye gittiği açıklanan 'Nisa Mihriban' bebek yoğun bakıma kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamayla "ATT Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz." bilgisini verdi.

Nisa bebeğin son durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

"ÇOK AĞLIYORDU"

Öte yandan Nisa bebeğin rahatsızlığı üzerine polis soruşturma başlattı. Olayla ilgili iki bakıcının şüpheli olarak ifadesi alındı. Bakıcı D.Y hakkında ihmal iddiasıyla işlem başlatıldı. Yaklaşık bir hafta önce işe başladığı öne sürülen bakıcı D.Y. ifadesinde; "Tek anne olarak çalışıyordum. Yuvaya geldikten sonra çocuklara mama vermeye başladım. Nisa bebek çok ağlıyordu önce ona verdim. Kucağıma alıp biberon ile besledim ve yatağına yatırdım. Diğer çocuklar da ağladığı için tek tek besledim" dediği öne sürüldü.

BAKAN KOCA, AKŞAM SAATLERİNDE SEVİNDİREN HABERİ VERDİ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nisa bebeğin durumunda gelişme: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

ANNESİ TUTUKLANMIŞTI

Teslim edildiği kurumda rahatsızlandığı için hastaneye kaldırılan Nisa bebeği sokağa terk eden anne Ebru S. (20) olaydan bir gün sonra yakalanmıştı. Bebeğin biyolojik annesi için 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ebru S. (20)'in kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan 3 aylık bebeğini 29 Mart 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sardığı ve puset içine koyup Pendik Güllübağlar Mahallesi'ndeki bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktığı anlatılmıştı.

TAHLİYE OLDU

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bugünkü duruşmaya tutuklu sanık Ebru S. getirildi. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Söz verilen sanık Ebru S. "Önceki mahkemede her şeyi söyledim. Savunmam hala geçerlidir. Tekrar ederim" dedi.

Sanık avukatları, Ebru S'nin bebeği 29 Mart günü bıraktığını, bebeğin bırakıldıktan 3 gün sonra bakım evinde rahatsızlandığını öne sürerek, bebeğin rahatsızlanmasıyla Ebru S'nin bebeği terk etmesi arasında illiyet bağı olmadığını öne sürdü. Sanık avukatları, bebeğin ilk bulunduğunda sağlık durumunun iyi olduğu yönünde raporlar olduğunu da öne sürerek sanığın tahliyesini talep etti. Duruşma savcısı, sanığın tutuklulukta kaldığı süre ile delillerin büyük oranda toplanmış olduğunu ve sanığın alacağı ceza miktarı dikkate alınarak tahliyesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ebru S.'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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