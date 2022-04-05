Nisa bebek ödü mü? Nisa bebek olayı nedir?

Pendik'te annesi tarafından sokağa bırakılan ve acil tıp teknisyeni tarafından emzirilip hayata döndürülen 3 aylık Nisa Mihriban bebeğin bugün beyin ölümü gerçekleşti. Öte yandan bebeğin biyolojik annesi bugün gözaltına alınırken, Nisa'nın sokağa terkedilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Nisa bebek olayı nedir?

NİSA BEBEK ÖDÜ MÜ?

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti.

Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebek, yoğun bakıma alınmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

NİSA BEBEK OLAYI NEDİR?

Öte yandan bebeği bırakan anneyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsünün izlendi. Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti. Ebru S.'nin bebeğinin terk ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇOK PİŞMANIM"

Evinde yakalanan ve gözaltına alınan Ebru S. Nisa'yı terk ettikten sonra M.D. isimli arkadaşıyla buluştuğunu ve bu kişiyle kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Ebru S.'nin ilk ifadesinde "Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" dediği kaydedildi.

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