Nisa ile Barış neden ayrıldı? 2022 Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ayrıldı mı, sevgili mi, birlikte mi?

Nisa Barış ayrıldı mı? sorusu magazin gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Survivor yarışmasında tanışıp Aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı sevgili mi, birlikte mi?

NİSA BÖLÜKBAŞI İLE BARIŞ MURAT YAĞCI AYRILDI MI?

Bir süredir ilişkilerinde çalkantılı dönem geçiren çift ayrılma kararı aldı. Nisa Bölükbaşı, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurarak dostça ayrıldıklarını söyledi. Yağcı ve Bölükbaşı ilişkisinin neden bittiği ise ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada ilişkileriyle ön planda olan gözde çift ayrılık kararı aldı. Nisa'nın sevgilisinin kendi hayatını anlattığı kitapta yazanlardan dolayı ilişkiyi bitirdiği ortaya çıktı.

"GENÇKEN BENDEN YAŞÇA BÜYÜK KADINLARI TAVLIYORDUM"

Çiftin ciddi giden ilişkisi Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesini anlattığı kitabı "Her Şeye Rağmen" yüzünden tepetaklak oldu. Yağcı'nın eski ilişkilerini detaylarıyla yazdığı kitapta, "Gençken benden yaşça büyük bir kadını tavlamaya çalıştığım çok olmuştur. O tatmin duygusu çok hoşuma gidiyordu. Bir kişiye ulaşmak, onunla bir frekans yakalamak, sonra birlikte eve gelip sırtımı dönüp uyumak" sözleri kısa sürede gündem oldu.

Bunu yüzlerce kişiye yaptığını söyleyen Barış Murat Yağcı kitabında sözlerine şöyle devam ediyordu: "Karşımdaki kadın benim için aklından 'Yüzü gözü düzgün, fiziği yerinde, dövmeleri ve tanınırlığı var, bu akşam onunla birlikte olacağım ve çok iyi geçecek' diye geçiriyor. Fakat ben planlarını bozup ona istediğini vermeyince sanki ona bir ders vermiş oluyordum." Bu sözleriyle kısa sürede gündem olan oyuncu için "Kendini beğenmiş","Ukala ve kadın düşmanlığı" yorumları yapıldı.

BARIŞ VE NİSA AYRILDI

Kitabın içeriği sosyal medyada adeta bir patlama yaratınca Nisa Bölükbaşı da aldığı ayrılık kararını açıkladı. Sosyal medya hesabından iki cümlelik açıklama yapan Bölükbaşı "Barış ile olan ilişkimizi saygı sevgi çerçevesinde noktalandırdık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.