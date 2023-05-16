14 Mayıs seçimlerinin sona erdi ve seçim ikinci tura kaldı. Ülkenin gündeminde yer almaya devam eden seçim ile ilgili detaylar merak edilirken en sık aratılanlar arasında Nisa Alptekin meclise girdi mi? Nisa Alptekin seçildi mi? Nisa Alptekin milletvekili oldu mu? Nisa Alptekin aday mı? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

Vatandaşlar arama motorlarında Nisa Alptekin meclise girdi mi? Nisa Alptekin seçildi mi? Nisa Alptekin milletvekili oldu mu? Nisa Alptekin aday mı? sorularına yanıt arıyor. Seçim gündemi yoğun olarak devam ederken gündeme gelen isimlerin meclise girip girmediği araştırılıyor. Peki, Nisa Alptekin meclise girdi mi? Nisa Alptekin seçildi mi? Nisa Alptekin milletvekili oldu mu? Nisa Alptekin aday mı? Merak edilenler haberimizde yer alıyor.

NİSA ALPTEKİN MECLİSE GİRDİ Mİ?

Nisa Alptekin, 28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim resmi olmayan sonuçlarına göre milletvekili seçilmedi.

NİSA ALPTEKİN KİMDİR?

Nisa Alptekin Ekim 2004 doğumlu ve şu anda 18 yaşında. Erzurum Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet Bölümü'nde okuyor ve Bolu Geredeli. Ayrıca Nisa Alptekin 21. dönem AK Parti milletvekili İsmail Alptekin'in kızıdır. 18 yaşındaki AK Partili Nisa Alptekin, İzmir 1. bölge 10. sıradan milletvekili adayı oldu.