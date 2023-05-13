Türkiye'nin en genç milletvekili adayı olarak son günlerde dikkat çeken isimlerden olan Nisa Alptekin kimdir? Sorusu, seçim gününün yaklaşması ile birlikte araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Nisa Alptekin kimdir? Nisa Alptekin kaç yaşında, ne iş yapıyor? Nisa Alptekin hayatı ve biyografisi!

18 yaşındaki AK Partili Nisa Alptekin, İzmir 1. bölge 10. sıradan milletvekili adayı oldu. Bu nedenle Nisa Alptekin kimdir? Sorusu ile arama motorları üzerinde araştırılmaya devam ediliyor. YSK'ya sunulan listede 681 milletvekili adayı yer alırken, Mevcut vekillerden 104 isim listede kendine yer buldu. Listenin en dikkat çekenler ise 18 yaşındaki en genç aday Nisa Alptekin ve 73 yaşındaki en yaşlı aday Şamil Ayrım oldu. Peki, Nisa Alptekin kimdir? Nisa Alptekin kaç yaşında, ne iş yapıyor? Nisa Alptekin hayatı ve biyografisi!

NİSA ALPTEKİN KİMDİR?

Nisa Alptekin Ekim 2004 doğumlu ve şu anda 18 yaşında. Erzurum Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet Bölümü'nde okuyor ve Bolu Geredeli. Ayrıca Nisa Alptekin 21. dönem AK Parti milletvekili İsmail Alptekin'in kızıdır. 18 yaşındaki AK Partili Nisa Alptekin, İzmir 1. bölge 10. sıradan milletvekili adayı oldu.