Ningbo (Türkiye) Kültür ve Turizm Tanıtım Konferansı
Ningbo (Türkiye) Kültür ve Turizm Tanıtım Konferansı gerçekleşti. 'Bulutlar Yelken Denizde Yüzer' etkinliğinde Ningbo'nun kültür ve turizm kaynakları üç tematik bölüm altında sunuldu. Etkinlikte; Zhejiang, Türk pazarı için hazırlanmış iki özel turistik rotayı tanıttı. Ningbo'daki birçok ünlü kültürel ve turistik mekan da dahil olmak üzere Zhejiang'ın pitoresk manzaralarını ve kültürel mirası etkinlikte tanıtıldı. - İSTANBUL
Ningbo (Türkiye) Kültür ve Turizm Tanıtım Konferansı gerçekleşti.
Ningbo (Türkiye) Kültür ve Turizm Tanıtım Konferansı gerçekleşti. 'Bulutlar Yelken Denizde Yüzer' etkinliğinde Ningbo'nun kültür ve turizm kaynakları üç tematik bölüm altında sunuldu. Etkinlikte; Zhejiang, Türk pazarı için hazırlanmış iki özel turistik rotayı tanıttı. Ningbo'daki birçok ünlü kültürel ve turistik mekan da dahil olmak üzere Zhejiang'ın pitoresk manzaralarını ve kültürel mirası etkinlikte tanıtıldı. - İSTANBUL