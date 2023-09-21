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Ningbo (Türkiye) Kültür ve Turizm Tanıtım Konferansı

Turizm Haberleri

Ningbo (Türkiye) Kültür ve Turizm Tanıtım Konferansı gerçekleşti. 'Bulutlar Yelken Denizde Yüzer' etkinliğinde Ningbo'nun kültür ve turizm kaynakları üç tematik bölüm altında sunuldu. Etkinlikte; Zhejiang, Türk pazarı için hazırlanmış iki özel turistik rotayı tanıttı. Ningbo'daki birçok ünlü kültürel ve turistik mekan da dahil olmak üzere Zhejiang'ın pitoresk manzaralarını ve kültürel mirası etkinlikte tanıtıldı. - İSTANBUL

Ningbo (Türkiye) Kültür ve Turizm Tanıtım Konferansı gerçekleşti.

Ningbo (Türkiye) Kültür ve Turizm Tanıtım Konferansı gerçekleşti. 'Bulutlar Yelken Denizde Yüzer' etkinliğinde Ningbo'nun kültür ve turizm kaynakları üç tematik bölüm altında sunuldu. Etkinlikte; Zhejiang, Türk pazarı için hazırlanmış iki özel turistik rotayı tanıttı. Ningbo'daki birçok ünlü kültürel ve turistik mekan da dahil olmak üzere Zhejiang'ın pitoresk manzaralarını ve kültürel mirası etkinlikte tanıtıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm

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